Tasso diz que Simone Tebet é nome mais viável da terceira via para vencer Bolsonaro e Lula

O parlamentar cearense colocou a senadora na frente do correligionário João Doria (PSDB) e disse ter feito a avaliação a partir de indicadores eleitorais e conversas com atores políticos; declarações foram dadas em entrevista ao Valor Econômico

O senador cearense Tasso Jereissati (PSDB) afirmou que a senadora e pré-candidata à Presidência, Simone Tebet (MDB), é um nome mais viável do que o governador de São Paulo e seu correligionário, João Dória (PSDB), para romper a polarização política representada pelo ex-presidente Lula (PT) e pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), primeiro e segundo colocados nas pesquisas eleitorais mais recentes, respectivamente.



De saída da política, Tasso não deve disputar novos mandatos eletivos. Para ele, a avaliação de que Simone seja o nome mais viável da chamada terceira via é estritamente técnica e parte dos números mostrados em pesquisas e conversas com atores políticos.

O senador disse ainda que a disputa política no Brasil atualmente ocorre numa perspectiva de quem é “menos rejeitado” e não de quem é “mais aceito”. As declarações foram dadas em entrevista ao Valor Econômico publicada nesta segunda-feira, 24 de janeiro.

Questionado sobre se haveria uma terceira via em 2022, o senador explicou porque considera Tebet o nome mais viável.

“A candidata com maior possibilidade de chegar ao 2° turno, na minha opinião e olhando tecnicamente, é Simone. É a única que não tem um nível de rejeição impeditivo de crescimento, tem um partido grande e forte, o MDB, é mulher e se destacou bastante na CPI da Covid. Acho que a imprensa e os políticos estão subestimando aquela que é a candidata com maiores chances”, defendeu.

Na visão do senador, uma parcela da culpa por essa “subestimação” ocorre por conta da desconfiança de que Tebet será candidata e, portanto, caberia ao MDB endossá-la de fato. “É preciso dar a credibilidade de que ela é candidata. O primeiro passo é dizer que ela é candidata, até para ter o mesmo espaço na mídia que os outros candidatos têm e a mesma força nas articulações que os outros”.

Antes de ocupar cadeira no Senado, Tebet já exerceu as funções de vice-governadora do Mato Grosso do Sul, deputada estadual e prefeita de Três Lagoas (MS). No ano passado, a parlamentar ganhou projeção nacional em dois momentos políticos no Legislativo.

O primeiro deles foi na disputa pela Presidência do Senado, contra o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), na qual foi derrotada. E o segundo ocorreu durante a CPI da Covid, onde foi voz ativa da bancada feminina e fez duras críticas e questionamentos ao governo Bolsonaro e apoiadores durante as sessões.

