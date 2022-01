Luizianne sobre Ciro Gomes: Bolsonaro querendo se travestir de progressista

No ato do PT que defende a candidatura própria ao Governo do Ceará, a deputada federal Luizianne Lins (PT) foi dura nas falas que dirigiu ao ex-governador e pré-candidato a presidente Ciro Gomes (PDT). Disse que as ofensas diuturnas ao partido e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o tornam um "Bolsonaro" travestido de progressista.

"É inadmissível a gente todo dia ter que passar pelo constrangimento, pela vergonha, muitas vezes de ver o Ciro Gomes, candidato a presidente, ofender diuturnamente o PT, ofender diuturnamente o Lula, muitas vezes com palavras desqualificadas, agredindo, ou seja, é um Bolsonaro querendo se travestir de progressista."

Luizianne, o deputado federal José Airton (PT) e o deputado estadual Elmano de Freitas são os principais incentivadores do ato que defende o PT com uma candidatura própria ao Governo do Ceará. Todos fizeram forte discurso contra o que consideram ser uma submissão do PT aos Ferreira Gomes e ao pedetismo em geral, no Ceará.

Seguindo o que disse Elmano, Luizianne também jogou pressão sobre o governador Camilo Santana (PT), para que seja mais petista e menos ferreiragomista na campanha ao Senado Federal, isto é, como ela disse, "ser o porta-voz da campanha do presidente sem vacilação."

Luizianne também falou para os colegas de partido que é melhor tirar o PDT do centro dos ataques, pois esta é a legenda de momento de Ciro e Cid Gomes que, na visão dela, não têm apego à construção coletiva própria de partidos políticos. É por isso, ainda segundo ela, que ambos atacam o PT.

