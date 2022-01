Elmano bate em Ciro e diz que Camilo tem que ser "senador do Lula"

"Nós precisamos ser claros. O PDT do Ceará precisa dizer se ele concorda com essas coisas do Ciro", cobrou o deputado

O deputado estadual Elmano de Freitas (PT) foi incisivo ao se referir ao pré-candidato Ciro Gomes (PDT), em ato "PT lá, PT cá", cujo principal objetivo é de fortalecer a tese da candidatura própria do partido ao Governo do Ceará — o que implica diretamente na aliança com o PDT.

"O Ciro não aceita a liderança do Lula e ataca o Lula e o PT com inverdades, com injustiças, com grosserias que para nós cansou demais. Nós precisamos ser claros. O PDT do Ceará precisa dizer se ele concorda com essas coisas do Ciro", afirmou Elmano no ato que ocorre nesta noite, 27, por meio de videoconferência.

Ele ainda se referiu ao senador Camilo Santana (PT), o governador do Ceará que deve ser candidato ao Senado e representante do PT na chapa majoritária encabeçada pelo PDT. Participam do ato os deputados federais José Airton e Luizianne Lins.

Segundo Elmano, Camilo deve ser o "candidato a senador do Lula", para "defender o projeto nacional do Lula". O petista defende Ciro nos bastidores, mas se mantém neutro em primeiros turnos quando PT e PDT medem forças, como fez em 2016, 2018 e 2020.

Os defensores da aliança entre PDT e PT são maioria na legenda de Lula. Camilo Santana e o deputado federal José Guimarães (PT) são as principais vozes dessa ala.

