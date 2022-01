Ciro não deslancha apesar de lançamento da pré-candidatura, mostra pesquisa Ipespe

A pesquisa XP/Ipespe mostrou Ciro empatado em terceiro lugar com Sérgio Moro (Podemos), com quem disputa o posto de "candidato da terceira via"

Mesmo tendo lançado oficialmente a sua pré-candidatura à Presidência na última sexta-feira, 21, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) ainda não deslanchou, como mostra a pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta quinta-feira, 27. O pedetista obteve 8% das intenções de voto neste levantamento e manteve desempenho similar ao que já vinha registrando; apesar de ter a pré-candidatura noticiada durante a semana, com ampla cobertura.

A pesquisa mostrou, em seu primeiro cenário avaliado, Ciro empatado em terceiro lugar com Sergio Moro (Podemos), com quem disputa o posto de candidato da chamada terceira via. Ambos aparecem com 8% da preferência do eleitorado. Brancos, nulos e pessoas que não votarão somam os mesmos 8%.

No levantamento anterior, divulgado na primeira quinzena deste mês, Ciro tinha 7% das intenções de voto contra 9% do ex-juiz. Na ponta da lista está o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 44% dos votos, seguido pelo atual mandatário Jair Bolsonaro (PL), com 24%. Lula e Bolsonaro registraram o mesmo desempenho nas duas pesquisas do Ipespe divulgadas neste mês de janeiro.

A última pesquisa XP/Ipespe ocorreu entre os dias 24 e 25 de janeiro, poucos dias após Ciro lançar-se oficialmente como pré-candidato ao Planalto.

O levantamento ouviu, por telefone, 1.000 pessoas com 16 anos ou mais e de todas as regiões do Brasil. A margem de erro do levantamento é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95,5%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral com o protocolo BR-06408/2022.



Pesquisa XP/Ipespe 1° turno eleições presidenciais:

Cenário 1

Lula (PT): 44%

Bolsonaro (PL): 24%

Moro (Podemos): 8%

Ciro (PDT): 8%

Doria (PSDB): 2%

Tebet (MDB): 1%

Pacheco (PSD): 1%

Alessandro Vieira (Cidadania): 1%

D'Ávila (Novo): 0%

Não votarão, Brancos e Nulos: 8%

Não souberam ou não responderam: 4%



