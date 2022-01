Ao vivo: Acompanhe o lançamento da pré-candidatura de Ciro a presidente

O ex-ministro Ciro Ferreira Gomes será oficializado, nesta tarde, 21, pré-candidato do PDT à Presidência da República. Por mais de uma vez, em dias recentes, afirmou que fará um forte discurso. A convenção nacional do PDT começa às 15h30min. A transmissão no canal de Ciro Gomes no YouTube tem início programado para 16 horas.

O nome do cearense não tem aparecido bem nas pesquisas de intenção de voto, sem conseguir dois dígitos e pontuando abaixo daquilo que obteve nas três campanhas eleitorais das quais participou (1998: 10,97% / 2002: 11,97% / 2018: 12,47%). O pedetismo espera que o evento inaugure um novo momento político para o ex-governador do Ceará.

Acompanhe aqui:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags