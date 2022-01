Pesquisa Ipespe/XP: Lula tem 44% dos votos e Bolsonaro 24%; Ciro e Moro tem 8% cada

Pesquisa Ipespe/XP divulgada nesta quinta-feira, 27, mostra que o ex-presidente Lula (PT) continua à frente na disputa pelo voto para as eleições presidenciais de 2022. O petista obteve 44% da preferência contra 24% do atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em terceiro lugar aparecem o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e o ex-juiz Sérgio Moro empatados com 8% da preferência do eleitorado. Pessoas que afirmaram que não pretendem votar, Brancos e Nulos registram os mesmos 8% de Ciro e Moro.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), vem na sequência com 2% das intenções de voto, valor que, de acordo com a margem de erro do levantamento (3,2 pontos), configura empate técnico com Ciro e Moro. Outros 4% dos entrevistados disseram não saber em quem votarão ou não responderam.

A pesquisa XP/Ipespe ocorreu entre os dias 24 e 25 de janeiro e ouviu, por telefone, 1000 pessoas a partir de 16 anos de todas as regiões do Brasil. A margem de erro do levantamento é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95,5%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral com o protocolo BR-06408/2022



Pesquisa Ipespe/XP 1° turno eleições presidenciais:

Cenário 1

Lula (PT): 44%

Bolsonaro (PL): 24%

Moro (Podemos): 8%

Ciro (PDT): 8%

Doria (PSDB): 2%

Tebet (MDB): 1%

Pacheco (PSD): 1%

Alessandro Vieira (Cidadania): 1%

D'Ávila (Novo): 0%

Não votarão, Brancos e Nulos: 8%

Não souberam ou não responderam: 4%

Cenário 2 (sem Moro):

Lula (PT): 44%

Bolsonaro (PL): 26%

Ciro (PDT): 9%

Doria (PSDB): 4%

Tebet (MDB): 1%

Pacheco (PSD): 1%

Alessandro Vieira (Cidadania): 1%

D'Ávila (Novo): 1%

Não votarão, Brancos e Nulos: 10%

Não souberam ou não responderam: 4%