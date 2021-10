Novas contratações em Juazeiro ficarão para 2022, diz prefeito

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), descartou, nesta terça-feira, 26, a realização de novas contratações públicas para cargos no município. Ao programa Jogo Político, o chefe do Executivo do município disse ter atingido o limite dos gastos na folha de pagamentos estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

"Nós temos uma Lei de Responsabilidade Fiscal que diz que a gente só pode até 54% com gasto com folha. Hoje estamos numa média de 54,06%, sem previsão de 13º e férias. Eu peguei com 60%, e aí já baixou. De 4.070 contratados, a gente colocou 2.500 a menos e estamos com 1.500 contratados. Já foram chamados 1.322 concursados e a nossa folha já está bem lá em cima, então perspectiva de novas convocações significativas somente para o ano que vem fora as que chamamos para o próximo ano", disse o prefeito.



Em junho deste ano, a Prefeitura de Juazeiro do Norte divulgou um edital de convocação do concurso público destinado ao provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente e formação de cadastro reserva. Com quase 68 mil inscritos, disputando 1.815 vagas para admissão imediata e mais 5.489 para cadastro de reserva, totalizando 7.304 vagas, o concurso de Juazeiro do Norte é o maior da história no interior do estado.

Em agosto, Glêdson a realizou a nomeação e a posse de mais 137 aprovados no concurso público para servidores efetivos do município. O ato da convocação ocorreu em formato híbrido (virtual e presencial) no auditório da Secretaria de Educação, e também contou com a presença da secretária de Educação, Pergentina Jardim.

Segundo a gestão municipal, os servidores empossados estão sendo lotados nas secretarias de Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Trabalho, Infraestrutura e Administração. Em seu pronunciamento, Glêdson anunciou a convocação de outros 170 concursados que também tomarão posse nos próximos dias.

