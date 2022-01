Ciro seria presidente parecido com Bolsonaro na relação com imprensa: Jogo Político #170

O PDT realizou convenção para lançar Ciro Gomes candidato a presidente. O pré-candidato bateu duro em Sergio Moro (Podemos) e criticou todos os governos nos últimos 30 anos, de Fernando Collor a Jair Bolsonaro (PL), passando pelos anos de PSDB e PT. Ele apresentou ainda propostas para a economia, que passam pela revisão da reforma trabalhista, do teto de gastos, taxação de grandes fortunas e tributação sobre lucros e dividendos. Outro aspecto que chamou atenção foi o desentendimento, na entrevista coletiva após o evento, de Ciro com o jornalista Luís Costa Pinto, do site Brasil 247, ao qual chamou de panfleto petista. Quais os efeitos para Ciro do lançamento da candidatura e que desdobramentos tem para a aliança PT e PDT no Ceará? Esse é o tema do Jogo Político #170. Ouça abaixo:

Os jornalistas Guálter George, Tânia Alves e Érico Firmo debatem as repercussões do evento. Como o PT cearense recebe as críticas ao partido e a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), considerando que o PDT de Ciro trabalha pelo apoio petista na eleição no Ceará.

Eles também comentam a reação de Ciro à pergunta do jornalista, que lembra o Ciro de outros tempos. Guálter George se pergunta como Ciro reagirá se for presidente ao receber questionamento mais duro da imprensa. Situação que já viveu nos cargos públicos que exerceu. No cargo, Ciro provavelmente teria relação com a imprensa não muito diferente da do atual presidente.

