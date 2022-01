Ciro convida Sergio Moro para live no YouTube e promete ser "delicado"

O pré-candidato a presidente Ciro Gomes (PDT) convidou o ex-ministro Sergio Moro (Podemos) a participar de uma live em seu canal no YouTube. O ex-juiz e também pré-candidato ao Planalto vem sendo alvo constante do pedetista na disputa para definir quem será o principal nome da "terceira via". Criticado por usar jargões mais pesados para se referir aos seus adversários, Ciro disse que promete usar um tom mais moderado e deixar de lado questões mais polêmicas.

"Ele diz que eu sou zangadinho, danado. Vamos fazer o seguinte: vou lhe fazer um convite hoje. Venha aqui, eu faço Ciro Games especial só para lhe receber. Não tratarei de corrupção, personalidade, despreparo, incompetência, de receber dinheiro sujo de estrangeiro. Deixe isso para a nossa batalha, pois todo mundo precisa saber disso", afirmou Ciro, ao afirmar que não deve mencionar o caso da empresa Alvarez & Marsal que envolve Moro.

"Vamos discutir só reformas? Assumo esse compromisso. E eu trato meus convidados com muita delicadeza. Eu sei ser delicado. Tive a honra de debater com Fernando Henrique [Cardoso], [João] Doria, Luciano Huck, [Luiz Henrique] Mandetta. Só você que não aceita, além dos dois importantes, Lula e Bolsonaro? Vamos debater todos com todos", completou o pedetista.

Em dezembro de 2021, Moro não aceitou um convite de Ciro para participar de um debate no canal. O filiados ao Podemos avaliou que o adversário precisava deixar de lado sua "postura ofensiva e agressiva". Em outro momento, o pré-candidato do PDT chegou a dizer que receberia Moro "na bala" se ele fosse prendê-lo em alguma fase da Lava Jato.

