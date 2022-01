Ala do PT convoca ato em defesa de candidatura própria para o governo do Ceará

Em nota, Luizianne Lins e José Airton reforçam o "Movimento PT Lá com Lula Presidente e PT Cá governador do Ceará". Ato acontece após falas de Ciro Gomes contra Lula durante ato de pré-campanha

Uma nota elaborada por uma ala do PT no Ceará crítica à manutenção da aliança PT-PDT no Estado convocou representantes de correntes políticas internas do partido para uma plenária a ser realizada nesta quinta-feira, 27, às 18 horas, por meio das redes sociais. Com participação dos deputados federais Luizianne Lins, José Airton e o do estadual Elmano Freitas, o ato tem como objetivo discutir a participação da legenda na disputa ao Palácio da Abolição.

O documento endossa "a importância da eleição de Lula e da permanência de um governador petista no Ceará". O gesto representa manifestação contrária ao apoio do partido aos pré-candidatos do PDT ao governo cearense, e favorável a uma candidatura própria do PT para a sucessão de Camilo Santana (PT).

No texto, a ex-prefeita Luizianne Lins destaca a garantia de "um palanque do presidente Lula no Ceará". Ao longo do ano de 2021, a parlamentar promoveu diálogos com o ex-presidente petista no sentido de efetivar uma maior participação do PT nas eleições locais. "Nós estamos muito empolgados para reconstruir o Brasil e dar sequência à gestão de Camilo Santana com um governador do PT”, diz.

Na mesma nota, Elmano endossa que o partido foi o que mais cresceu no número de filiados em 2020. "Portanto, as eleições deste ano terão o PT como protagonista, tanto em nível estadual quanto nacional, com a eleição do presidente Lula e dos novos governadores. É hora de reconstruir o Brasil”, completa o deputado.

No mesmo sentido, José Airton defende o protagonismo do partido com o "Movimento PT Lá com Lula Presidente e PT Cá governador do Ceará". "Por isso, não podemos abrir mão do nosso projeto e entregar a cabeça de chapa para outro representante que não defende PT e nem o Lula. Lula merece um palanque leal e forte no Ceará para reconstruir o Brasil, e a forma de fazer isso é construindo uma frente ampla em que todos defendam o Lula de forma integral", afirma o parlamentar.

Nessa semana, a relação entre PT e PDT tem ficado mais estremecida, principalmente após as falas realizadas na última sexta-feira, 21, pelo presidenciável Cid Gomes (PDT) em seu ato de pré-campanha, em Brasília. Em resposta polêmica ao jornalista do Brasil 247, o pedetista acusou o veículo de "não ser um órgão de imprensa" e de atuar como "um panfleto do Lula, pago com dinheiro sujo". No dia seguinte, uma nota de repúdio assinada por Luizianne , Airton e Elmano foi publicada.

A relação entre PT e Ferreira Gomes também foi motivo de contestação por parte de militantes e filiados do partido. Na segunda,-feira o ex-deputado Mário Mamede, coordenador do Núcleo Américo Barreira do PT Fortaleza, lembrou de uma nota publicada pelo grupo para criticar duramente Ciro e os movimentos petistas realizado sem maior diálogo com os demais membros partidários.

Como exemplo, ele lembra da nomeação de Ilário Marques para o cargo de secretário de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Fortaleza, o que considerou uma desobediência ao posicionamento de oposição do PT Fortaleza à gestão de José Sarto (PDT).