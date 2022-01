Grupo de militantes do PT critica indicação de Ilário à gestão Sarto e filiação de prefeitos

O Núcleo Américo Barreira do PT Fortaleza acusa a legenda de se "assemelhar aos partidos tradicionais" e tomar decisões sem consulta aos militantes que não se alinhem "nem se identifiquem com os princípios, valores e práticas do Partido"

O Núcleo Américo Barreira do PT Fortaleza, grupo de militantes do partido na capital, lançou uma nota pública, nesta quarta-feira, 19, com duras críticas às recente decisões tomadas pelo próprio partido no Ceará. O documento instiga militantes a ajudar na eleição de Lula e no combate ao governo de Jair Bolsonaro (PL), porém, não poupa as palavras ao fazer ressalvas à recente nomeação de Ilário Marques para o cargo de secretário de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da gestão José Sarto (PDT).

No texto, o núcleo avalia que, às vésperas de completar 42 anos de fundação, o PT representa a "maior referência política para milhões de brasileiros, especialmente os mais pobres". Contudo, o grupo acusa a sigla de se distanciar do que é esperado pelos filiados e militantes e ameaçar a unidade partidária por "estar se assemelhando aos partidos tradicionais, um partido de caciques, sem que as bases sejam ouvidas".

O documento também faz coro contra a atual filiação de 12 novos prefeitos ao PT, realizada na última quinta-feira, 13. "Por todo o Ceará temos notícias de companheiras e companheiros, valorosos militantes históricos, denunciando que não reconhecem mais o partido que ajudaram a fundar (...) Seja pela filiação de personalidades políticas tradicionais, mesmo que elas historicamente, por suas práticas e posicionamentos, não se alinhem nem se identifiquem com os princípios, valores e práticas do Partido", diz a nota.

Em tom mais críticos, o texto faz um alerta ao movimento da sigla de "buscar o crescimento eleitoral a qualquer custo". O grupo acusa a sigla de atrair lideranças "não identificadas ideologicamente e pouco afeitas à dinâmica e à cultura petista". "Não representa necessariamente o fortalecimento do PT como organização de defesa e representação da classe trabalhadora, principal característica que diferencia o PT da maioria dos partidos políticos brasileiros", completa.



Sobre a nomeação do petista e ex-prefeito de Quixadá Illário Marques à SDHDSO, na Prefeitura de Fortaleza, a nota declara que a decisão representa um "total desrespeito e desobediência" ao posicionamento de oposição do PT Fortaleza ao governo Sarto, fato acordando na Resolução do PT Municipal e entre a bancada de vereadores do partido na Câmara Municipal.

Em posicionamento crítico às filiações dos prefeitos cearenses ao partido, eleitos pelo Republicanos, PL, MDB, PDT, PSB, PCdoB e Psol, o Américo Barreira alega que os gestores foram incorporados ao PT apenas por uma corrente interna de "ampla maioria" na direção estadual da legenda e com "apoio de outras tendências minoritárias", o que excluiria uma tendência mais participativa. Além disso, apenas PCdoB e Psol são avaliados como tendo identidade programática com o PT.



Para justificar o raciocínio, a nota faz uso dos levantados pelo Instituto Datafolha, onde o PT aparece como o partido preferido de 28% dos entrevistados. "Convém refletir sobre a nossa prática, porque muito do respeito que a sociedade mantém pelo PT, resulta, exatamente, da sua construção histórica diferenciada". Porém, nenhum outro partido chegou a esse patamar. MDB e PSDB, que apareceram empatados na segunda posição, tiveram preferência de 2% dos entrevistados cada um.