Bolsonaristas cearenses lamentam morte de Olavo de Carvalho: "Sua obra continuará viva"

Parlamentares cearenses alinhados ao governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestaram, via redes sociais, sobre a morte do escritor e guru bolsonarista Olavo de Carvalho, 74, nesta terça-feira, 25, na região de Richmond (Virgínia), nos Estados Unidos.



Os deputados estaduais André Fernandes (PL) e Delegado Cavalcante (PTB) e a vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PSC) estão entre os apoiadores do presidente que já comentaram publicamente a morte do autor.

Fernandes lamentou não ter conhecido Olavo pessoalmente, mas prometeu repassar sua obra para frente. “Tive o grande prazer de ser um dos seus alunos. Sua obra continuará viva. Terei o prazer de falar sobre você para os meus futuros filhos e netos. Que Deus o tenha, Professor”, escreveu o parlamentar em seu perfil no Twitter.

Delegado Cavalcante, colega de bancada de Fernandes na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), reafirmou frase dita pelo presidente Bolsonaro ao destacar que Olavo era “um dos maiores pensadores da história do nosso país”.

Já a vereadora Priscila disse ter recebido a notícia com grande pesar e solidarizou-se com familiares do guru bolsonarista. “Com grande pesar, o Brasil se despede do Professor Olavo de Carvalho. Sua família comunicou seu falecimento em um hospital na Virgínia (EUA). Que Deus console a família”, pontuou.

Em suas redes sociais, o presidente Bolsonaro também lamentou a morte de Olavo e disse que ele foi “um farol para milhões de brasileiros”. Segundo o presidente, seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre".

