Bolsonaro diz que Olavo de Carvalho foi "um farol para milhões de brasileiros"

O presidente da República, Jair Bolsonaro, lamentou, em suas redes sociais, a morte do guru ideológico do Bolsonarismo, o escritor Olavo de Carvalho. "Nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso País", escreveu o presidente em suas redes sociais

"Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre", continuou o presidente.

Olavo de Carvalho morreu na noite da segunda-feira, 24, aos 74 anos, em um hospital na região de Richmond, na Virgínia, Estados Unidos.

O anúncio foi feito pela família de Carvalho nas redes sociais, na madrugada desta terça-feira, 25. No ano passado, o escritor teve diversos problemas de saúde, que o levaram a uma série de internações em São Paulo e nos Estados Unidos, onde morava.

A nota do presidente não tardou a ser feita, publicada também durante esta madrugada.

Apesar de ter sido um grande apoiador do presidente durante as eleições de 2018, Olavo vinha realizando uma série de críticas ao governo, depois que esse perdeu o viés ideológico ao abrir espaço para o Centrão. Mesmo com o racha, o escritor ainda declarava voto a Bolsonaro em 2022.

