Após convite de Lula, Randolfe pode fazer parte da equipe de campanha petista, diz jornal

Uma resposta positiva do senador também compromete o Rede Sustentabilidade, partido que negocia com o PDT de Ciro Gomes

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) para fazer parte de sua equipe de campanha nas eleições de 2022. Segundo informação foi divulgada pelo Painel, da Folha de S. Paulo, o convite teria sido realizado durante um encontro em São Paulo no dia 21 deste mês. O ex-vice-presidente da CPI da Covid teria aceito o convite.

Em caso de um sinal positivo, Randolfe deve desistir da concorrer ao governo do Amapá. O plano B seria lançar para a disputa ao Executivo Lucas Abrahão (Rede), seu auxiliar. O suplente de deputado federal é pastor evangélico. A expectativa é que Randolfe atue na composição do programa de governo e na articulação política, entre outros assuntos.



Uma eventual resposta positiva do senador também pode rachar a Rede. Embora o partido ainda não tenha oficialmente decidido como irá se posicionar nas eleições deste ano, o candidato do PDT, Ciro Gomes, tem conversado com a ex-ministra do Meio Ambiente, e candidata à Presidência em outras eleições, Marina Silva. Uma das hipóteses inclui Marina sendo vice da chapa do pedetista.

