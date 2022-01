Presidente do PDT diz acreditar em 2° turno entre Ciro e Lula nas eleições

O PDT namora ainda com a ideia de tentar emplacar uma união com a Rede e, se possível, lançar a ex-senadora e ex-presidenciável Marina Silva como vice de Ciro

O presidente Nacional do PDT, Carlos Lupi, disse acreditar na possibilidade de um segundo turno eleitoral entre o ex-ministro e pré-candidato Ciro Gomes (PDT), quarto colocado nas pesquisas de intenção de voto mais recentes, e o ex-presidente Lula (PT), líder nos levantamentos, nas eleições presidenciais deste ano.

“Hoje temos um cenário em que Lula tem vantagem sobre Bolsonaro. Bolsonaro está com um terço dos eleitores que tinha em 2018. Isso é resultado do desmando, de um governo antidemocrático e genocida. Creio que teremos um segundo turno de Lula contra Ciro”, afirmou o pedetista em entrevista ao UOL nesta segunda-feira, 24 de janeiro.

O PDT namora ainda com a ideia de tentar emplacar uma união com a Rede e, se possível, lançar a ex-senadora e ex-presidenciável Marina Silva como candidata a vice de Ciro. Apesar de Lupi dizer que, da parte do PDT, a aceitação ao nome de Marina seria “total”, a hipótese é rechaçada por alas da Rede que ainda discutem internamente o arranjo eleitoral.

Ao UOL, Lupi rechaçou qualquer possibilidade de Ciro abandonar a disputa presidencial. “A candidatura dele (Ciro) vai até o dia da eleição. E para vencer. No dia da eleição ouviremos o povo para saber se eles aprovam ou não nossas ideias”, pontuou.



