Anvisa reclama a Alexandre de Moraes sobre falta de proteção da PF após ameaças a diretores

A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) encaminhou, nesta terça-feira, 25, ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes uma reclamação sobre a Polícia Federal (PF). De acordo com Malu Gaspar, do jornal O Globo, a queixa deve-se à falta de proteção da corporação após ameaças aos diretores na agência.

A Anvisa já recebeu mais de 300 ameaças e pediu duas vezes proteção ao Ministério da Justiça e à PF desde novembro. A agência, porém, não recebeu nenhum reforço na segurança até agora. As ameaças se intensificaram diante da aprovação do uso de vacinas contra Covid-19 em crianças e do acirramento da relação entre o diretor-presidente da agência, Antonio Barra Torres, e Jair Bolsonaro (PL).

Alexandre de Moraes é relator do inquérito das fake news, que apura também as ameaças contra a Anvisa. No documento enviado ao membro do STF, a Anvisa diz que a única resposta da PF aos pedidos de proteção policial foi inapropriada. Eles afirmam que continuam vulneráveis a ataques.

A única medida tomada pela PF, segundo diretores e técnicos da agência, foi um "deboche institucional". Eles apontam que programa do governo federal se destina a proteger testemunhas de crimes, seus familiares ou criminosos confessos, e exige que a pessoa protegida abra mão até da própria identidade e se mantenha escondida, algo que não tem relação com o caso da Anvisa.

Um documento acessado e divulgado no fim de dezembro pela jornalista Natuza Nery, da GloboNews, revela uma série de ameaças aos diretores e técnicos da Anvisa. No e-mail, um homem usa de ações neonazistas para intimidar os profissionais. Em vídeo anexado, ele aparece executando um cachorro (por enforcamento) e diz: "olha o que vai acontecer com vocês".

