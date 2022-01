Uece precisa cumprir procedimentos finais solicitados pela Anvisa para aprovar vacina Covid

A Universidade precisa garantir à Agência uma produção do lote industrial para testagem em humanos. Para essa produção industrial, a Universidade contará com a parceria da Fiocruz.

O reitor da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Hidelbrando Soares, informou que a instituição realiza parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para uso clínico da vacina contra Covid-19 (testagem em humanos), desenvolvida pela Universidade. A fala foi feita em entrevista à jornalista Rachel Gomes, da Rádio O POVO/ CBN.

A Universidade precisar cumprir os procedimentos finais estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aprovar o imunizante desenvolvido no Ceará. Segundo Hildebrando, a Anvisa solicitou um novo teste pré-clínico do imunizante, concluído em dezembro.

Além do preenchimento da documentação e submissão da pesquisa, a Universidade precisa garantir à Agência uma produção do lote industrial para testagem em humanos. Para essa produção industrial, a Uece contará com a parceria da Fiocruz.

“Nós estamos solicitando uma agenda com uma parceira de primeira hora da Universidade, a Fiocruz. Pretendemos nos reunir no final de janeiro ou início de fevereiro, para que a Fiocruz garanta para a UECE a produção do lote industrial, submetendo à Anvisa, sendo autorizado haverá a produção para a testagem clínica, ou seja testagem em humanos”.



