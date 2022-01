Moro posta foto jogando Street Fighter e se compara a brasileiro do game

O ex-ministro da Justiça e pré-candidato à Presidência da República, Sergio Moro (Podemos), divulgou em suas redes sociais uma imagem jogando Street Fighter 2, famoso jogo de luta do início dos anos 1990. Um dos candidatos com maior potencial de se viabilizar com a "terceira via" em pesquisas de intenção de voto, ele aparece afirmando ser fã do game e que “sempre” escolheu o brasileiro Blanka para enfrentar o "comunista Zangief".

"Prezados, os senhores estão presenciando um momento nostálgico. Ser brasileiro é viver no modo hard (difícil). Outro dia relembrei dos meus tempos de universidade, nos anos 90, jogando num fliperama de rodoviária. O jogo? Street Fighter 2. Eu escolhi o Blanka, pra me acostumar com o peso de representar o Brasil. Tem gente que jura que o Zangief é ilibado, mas em 22 ele vai tomar K.O. — e sem chance de pedir pra 'começar de novo' como gosta de fazer", escreveu o ex-juiz.

Sobre o assunto Bolsonaro não enviou representante para acertar debate na CNN que acontece em agosto, diz colunista

Ciro promete acabar com teto de gastos e taxar grandes fortunas

Após enterro da mãe, Bolsonaro volta a minimizar mortes de crianças por Covid

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No game, Blanka é um soldado que sofreu um acidente na Floresta Amazônica e ficou deformado, se tornando um monstro verde com poder de eletricidade. Já Zangief é clichê soviético, amigo do Gorbachev e que treinou com ursos para aprimorar sua luta agarrada. Para apoiar a causa do comunismo, ele começou a trabalhar em uma refinaria de petróleo quando era jovem.

O personagem Zangief seria uma referência ao ex-presidente Lula, maior adversário das eleições deste ano. De acordo com a pesquisa PoderData, divulgada pelo site Poder360, nesta quinta-feira, 20, o ex-presidente lidera a disputa presidencial para as eleições 2022, com 42% das intenções de voto no 1º turno. Logo depois vem o presidente Jair Bolsonaro (PL), com 28%. Com 8% das intenções de voto, Moro aparece em terceiro lugar.