Bolsonaro não enviou representante para acertar debate na CNN que acontece em agosto, diz colunista

Em reunião com representantes dos partidos dos pré-candidatos à Presidência da República para acertar detalhes do debate promovido pela rede CNN Brasil, foi percebida a ausência de membro do PL, que responde pelo presidente Jair Bolsonaro. A informação é da coluna de Mauricio Stycer para o UOL, que conta que o canal informou que o "candidato Jair Bolsonaro disse que ainda não tem representante para enviar"



A CNN anunciou nesta sexta-feira, 21, as datas dos debates que fará com os candidatos ao Planalto este ano. O primeiro será no dia 6 de agosto e, em caso de segundo turno, um outro está agendado para o dia 3 de outubro.

Participaram da reunião membros do MDB, Podemos, PSDB, PSD, PT e PDT, que representam, respectivamente, Simone Tebet, Sérgio Moro, João Doria, Rodrigo Pacheco, Lula e Ciro Gomes.

O debate presidencial da CNN Brasil em 6 de agosto será o primeiro com os candidatos oficiais, já que acontecerá um dia depois do encerramento do prazo para as convenções, quando os partidos escolhem seus representantes para concorrer às eleições. Caso se confirme, o segundo debate acontece um dia após a votação em primeiro turno.

O debate será transmitido do Teatro Fecomércio, em São Paulo, e o formato seguirá o modelo da CNN dos Estados Unidos, no qual os candidatos respondem a perguntas feitas pelo moderador e, depois, discutem sobre o tema com mais profundidade.

A Band, que tradicionalmente realiza o primeiro debate eleitoral na TV aberta, reservou o dia 4 de agosto para o seu evento. A emissora realiza na próxima quarta-feira, 26, um nova reunião com representantes do partido e confirma a presença do PL, de Jair Bolsonaro.

Como é um dia antes do prazo final para convenções partidárias, a emissora considera que a data pode sofrer eventualmente um ajuste. O debate no segundo turno está programado, inicialmente, para 4 de outubro.

