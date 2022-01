Jogo Político entrevista a deputada estadual Augusta Brito, do PCdoB; assista

Na edição desta terça-feira, 18, do Jogo Político, você acompanha entrevista com a deputada estadual pelo PCdoB Augusta Brito. A parlamentar é Procuradora Especial da Mulher da Assembleia Legislativa e vice-líder do Governo na Assembleia. Na conversa com os jornalistas Ítalo Coriolano e Érico Firmo, ela irá falar sobre sua ida para o PT, balanço de seu mandato e outros assuntos.

Acompanhe ao vivo:

No quadro Alguém me Disse, Guálter George comenta sobre a filiação dos 12 prefeitos ao PT no Ceará. Já Érico Firmo conta, no Histórias do Poder, sobre o que significa, nas entrelinhas, o fato de o petista Ilário Marques ter assumido cargo no governo do pedetista Sarto.

O programa inicia logo mais, às 17h30min, ao vivo pelas mídias digitais do O POVO (Facebook, Twitter e YouTube).

