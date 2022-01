Com filiação de ao menos 12 novos prefeitos, PT vira 2ª maior força partidária no Ceará

O presidente do PT no Ceará, o Conin,nafirma que, após negociação, a quantidade oficial de novos prefeitos deve ser fechada até o final desta quarta-feira, 12

O Partido dos Trabalhadores no Ceará realiza, nesta quinta-feira, 13, às 10h, um evento que deve oficializar os novos nomes de filiados ao partido. Com transmissão nas redes sociais, a expectativa é que a legenda receba pelo menos 12 prefeitos cearenses de outras legendas. Com a tendência, a sigla deve ir de 17 para 29 prefeitos, ultrapassando o PSD (26) e ficando atrás apenas do PDT (67).



O presidente do PT no Ceará, o Conin, afirma que o partido ainda está fechando o processo de filiação de quatro destes nomes nesta quarta-feira, 12. A quantidade, segundo o dirigente, deve ser definido até o final do dia. “Com as medidas de segurança do novo decreto do governador, os convidados para a solenidade serão reduzidos, mas iremos divulgar em nossos canais todo o evento para que a militância conheça os novos membros do Partido dos Trabalhadores”, explica.



Segundo o deputado federal Zé Airton Cirilo (PT), o momento é decisivo diante da competitividade das eleições gerais deste ano. O parlamentares já têm presença confirmada no evento de filiação.

"Essa discussão ainda está acontecendo. Teve reunião interna da direção do PT e ontem autorizamos que o presidente do partido e o governador convidassem esses prefeitos. Vamos ter uma disputa muito acirrada nacionalmente, então essa vinda desses prefeitos e prefeitas reforça um projeto nosso nacional e, evidentemente, que também nos fortalece aqui no Ceará", afirma o parlamentar.

Atualmente, são prefeitos do Partido dos Trabalhadores no Ceará: Afonso Tavares (Abaiara), Dariomar (Altaneira), Iris Maria (Apuiarés), Dr. Alexandre Félix (Ararendá), Zé Ailton Brasil (Crato), Amaro Pereira (Ipaporanga), Celso Gomes (Iracema), Felipe Pinheiro (Itapipoca), Isaac Júnior (Mauriti), Herton Alves (Meruoca), Wanderley Nogueira (Morada Nova), Jerônimo Brandão (Morrinhos), Dr. Marcos (Pacoti), Carlos Antônio (Poranga), Adil Júnior (Quixelô), Toinho do Banco (Quixeré) e Branco do Angelim (Uruburetama).

Em 2020, o partido perdeu um dos nomes, após o prefeito do município de Palhano, Ivanildo Nunes, conhecido como Dinho, vir a óbito aos 43 anos por complicações da Covid-19. Ele era prefeito do Município, distante 152 km de Fortaleza, desde 2016.