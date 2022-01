8º policial é excluído no Ceará por participação no motim de 2020

O soldado da Polícia Militar Gabriel Lima Martins foi punido com a expulsão da Polícia Militar por acusação de envolvimento no motim de 2020. Com ele, são oito policiais militares excluídos da corporação, sete expulsos e um demitido. A expulsão foi publicada pela Controladoria Geral de Disciplina (CGD) dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 18.

Além disso, foram punidos ainda os soldados da PM José Wendel Melo Siqueira e José Afonsio Parente Feijó Júnior, ambos com a pena de permanência disciplinar, pela qual eles devem permanecer retidos nos respectivos órgãos militares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais informações em instantes

Tags