Veja lista de agentes de segurança exonerados no Ceará após atuação no motim de 2020

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) destacou que "todos os processos administrativos seguem os preceitos da ampla defesa e do contraditório"

Nesta semana, a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) decidiu pela expulsão de mais um policial militar envolvido nos atos de motim de parte dos agentes de segurança registrados em 2020 no Ceará.

Com isso, pelo menos oito agentes de segurança já foram excluídos dos quadros das forças de segurança (sete expulsos e um demitido) devido à atuação no movimento. Cerca de meia dúzia de pessoas foram punidas com sanções disciplinares de permanência.

1 - Raylan Kadio Augusto de Oliveira (Ex-PM expulso)

2 - Magno Maciel da Silva (Ex-bombeiro expulso)

3 - Márcio Wescley Oliveira dos Santos (Ex-PM demitido)

4 - Antônio Soares Lima Filho (Ex-PM expulso)

5 - Adriano Cavalcante Gomes (Ex-PM expulso)

6 - Kenneth Almeida Belo (Ex-PM expulso)

7 - Flávio Alves Sabino (Cabo Sabino, ex-PM expulso e ex-deputado)

8 - Gabriel Lima Martins (Ex-PM expulso)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A CGD destacou que “todos os processos administrativos seguem os preceitos da ampla defesa e do contraditório” e que, atualmente, 351 policiais identificados por participação no motim respondem a processos administrativos disciplinares em fase de instrução processual. Segundo o órgão, existem investigações em curso, que podem resultar em novos processos disciplinares.

Tags