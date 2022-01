Queiroz diz que é pré-candidato a deputado federal, mas não informa por qual partido

O policial militar reformado e ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Fabrício Queiroz, anunciou nas redes sociais, nesta segunda-feira, 17, que é pré-candidato ao cargo de deputado federal. “Se for da vontade de Deus, vou disputar uma cadeira legislativa, sim. Apenas uma correção na reportagem: sou pré-candidato a deputado federal!”, escreveu em seu perfil no Instagram ao responder uma nota do jornal O Dia, sem informar seu partido.

Envolvido nas investigações sobre as supostas “rachadinhas” no gabinete de Flávio, enquanto era deputado estadual pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Queiroz foi colocado em liberdade pelo Superior Tribunal de Justiça (STF) em março do ano passado.

O ex-assessor pretende ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Os acordos neste sentido já tinham sido anunciados em junho de 2021. À época, Queiroz negou a pré-candidatura, mas disse ter sido uma “boa ideia”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Queiroz avança nas negociações com PTB para ser candidato a deputado: "momento de eu ter voz"

"Acho melhor Queiroz procurar o PL", afirma presidente do PTB no Rio

Em uma entrevista ao jornal O Globo na semana passada, Fabrício Queiroz assumiu a negociação com o PTB para se filiar ao partido. Ele afirmou que já tinha conversado com a presidente nacional, Graciela Nienov, e marcaria uma reunião com o deputado estadual Marcus Vinicius Neskau (RJ), para discutir o assunto. Entretanto, Graciela nega que tenha conversado com Queiroz sobre filiação.