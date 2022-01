"Acho melhor Queiroz procurar o PL", afirma presidente do PTB no Rio

O presidente do PTB no Rio de Janeiro, o deputado estadual Marcus Vinicius Vasconcelos, afiimou, nesta quinta-feira, 13, que o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz deveria procurar o PL, partido de Jair Bolsonaro, para tentar viabilizar sua eleição a deputado federal. Na última semana, Queiroz esteve com a presidente do PTB, Graciela Nienov, para discutir seus anseios políticos.

“Ele quer vir como deputado federal? Acho melhor ele procurar o PL, não?”, questionou Vinicius, segundo informações da coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles. Após negar ter reunião agendada com Queiroz, ele disse ainda não ter sido comunicado sobre a possibilidade de o partido filiar o ex-assessor de Flávio Bolsonaro.

“Está caminhando para o PTB, partido conservador. Deus, família e pátria. A conversa foi boa”, disse Queiroz em entrevista à revista Crusoé , ao afirmar que as conversas com a sigla estariam prosseguindo. Para o ex-assessor, a candidatura e um eventual mandato em Brasília o ajudariam a ter voz e a provar sua inocência.

Investigado no caso das rachadinhas da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ), o ex-policial militar tem usado suas redes sociais para divulgar seu nome. Com logomarca decorada com as cores verde e amarela, em uma de suas postagens, ele associa sua imagem à de seu antigo chefe e à do presidente Jair Bolsonaro.

