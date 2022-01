Queiroz avança nas negociações com PTB para ser candidato a deputado: "momento de eu ter voz"

Investigado no caso das rachadinhas da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ), ex-policial militar tem usado suas redes sociais para divulgar seu nome

O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Fabrício Queiroz, deve se filiar ao PTB, partido do ex-deputado Roberto Jefferson. Com plano de se candidatar a deputado federal nas eleições de outubro, ele afirmou em entrevista à Crusoé ter se reunido com Graciela Nienov, que responde pelo comando do partido desde a prisão de Roberto Jefferson, a quem chamou de “verdadeiro patriota”.

“Está caminhando para o PTB, partido conservador. Deus, família e pátria. A conversa foi boa”, disse Queiroz em entrevista, afirmando que as conversas estão prosseguindo. Para o ex-assessor parlamentar, a candidatura e um eventual mandato em Brasília o ajudariam a ter voz e a provar sua inocência.

“Passei uma perseguição incrível, e seria o momento de eu ter voz, oportunidade para defender a bandeira brasileira e provar, sem perseguição, minha inocência. Sou da área de segurança pública. Essa vai ser minha bandeira. E também defender a vida, desde a concepção no ventre, e combater a ideologia de gênero. Além do apoio total ao presidente da República”, disse Queiroz.

De acordo com Queiroz, a escolha pelo PTB se deu pelo partido ser conservador. Porém, embora afirme que conversou com Graciela, a dirigente da legenda nega que tenha tratado com o ex-assessor de sua filiação e de uma eventual candidatura.

Investigado no caso das rachadinhas da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ), o ex-policial militar tem usado suas redes sociais para divulgar seu nome. Com logomarca decorada com as cores verde e amarela, em uma de suas postagens, ele associa sua imagem à de seu antigo chefe e à do presidente Jair Bolsonaro.

Nesta segunda-feira, 10, Queiroz divulgou um vídeo editado em que aparece em várias fotos ao lado do presidente. Em um dos registros, ambos aparecem posando na praia, de sunga. “Meu maior desejo é lutar contra o comunismo e mostrar o que vejo. (…) Eu quero que o PT vá com os urubu (sic) visitar o seu guru lá na cadeia (…) Onde já se viu o cara da cadeia governar o nosso Brasil?”, diz a letra. Ao fundo, toca uma trilha sonora elogiando Bolsonaro e criticando o PT e o ex-presidente Lula.