Assembleia tem dança de cadeiras por retornos, licença e troca de partido; veja as bancadas

As mudanças, em parte, devem-se ao retorno do deputado Zezinho Albuquerque (PDT) ao Legislativo, a entrada de suplentes em cargos de titulares e a mudança de partido do deputado André Fernandes para o PL

A Assembleia Legislativa do Ceará inicia o ano de 2022 com mudanças na sua composição. Dois deputados que estavam licenciados retornam: Zezinho Albuquerque (PDT), que volta após três anos como secretário das Cidades, e Davi de Raimundão. Já Manoel Duca (PDT) se licenciou. Com isso, o suplente Oriel Nunes Filho (PDT), que exercia mandato no lugar de Zezinho, permanece na Assembleia, agora na vaga de Duca. Outra mudança é a de André Fernandes, que trocou o Republicanos pelo PL, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro.

Com essas trocas, veja como fica a correlação de forças nas bancadas na Assembleia:

A maior bancada é a do bloco PDT/DEM/Cidadania, com 15 deputados: o presidente da Casa, Evandro Leitão, Antonio Granja, Guilherme Landim, Jeová Mota, Marcos Sobreira, Osmar Baquit, Queiroz Filho, Romeu Aldigueri, Salmito Filho, Sérgio Aguiar, Tin Gomes, Zezinho Albuquerque e Oriel Nunes Filho (todos do PDT), João Jaime (DEM) e Júlio César Filho (Cidadania).

Há duas bancadas com cinco deputados, cada: Progressistas e MDB.

O Progressistas tem como representantes os deputados Apóstolo Luiz Henrique, Bruno Pedrosa, Fernando Hugo, Leonardo Pinheiro e Lucílvio Girão.

Compõem a bancada do MDB os deputados Agenor Neto, Danniel Oliveira, Leonardo Araújo, Walter Cavalcante e Davi de Raimundão.

O PT tem a quarta maior bancada, com quatro parlamentares: Acrísio Sena, Elmano de Freitas, Fernando Santana e Moisés Braz.

Há cinco partidos com dois deputados estaduais, cada: PL, Solidariedade, PCdoB, PSDB e Pros.

O PL tem André Fernandes e Dra Silvana.

O Solidariedade tem Aderlânia Noronha e Heitor Férrer (SD).

No PCdoB estão Augusta Brito e Carlos Felipe.

O PSDB é representado por Fernanda Pessoa e Nelinho.

Pelo Pros há Soldado Noélio e Tony Brito.

Há ainda sete deputados que são os únicos representantes de seus partidos:

PSB: Audic Mota

Republicanos: David Durand

PTB: Delegado Cavalcante

PSD: Érika Amorim

Patriota: Gordim Araújo

Psol: Renato Roseno

PMN: Fábio Galvão

Galvão exerce mandato devido à licença do deputado Nizo Costa, que seria o segundo parlamentar do PSB.

O Republicanos caiu de dois para um deputado com a saída de André Fernandes para o PL.

