Bolsonaro critica Ivete Sangalo e diz que cantora está "chateada" por reduções na Lei Rouanet

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disparou, nesta quarta-feira, 5, críticas à cantora baiana Ivete Sangalo. Na última semana, em vídeo que circula nas redes sociais, a artista instiga seu público a manter o coro "Fora, Bolsonaro". Segundo o chefe do Executivo, Ivete está “chateada” com as reduções que o governo federal tem imposto à Lei Rouanet.

“O limite para artistas eram R$ 10 milhões por ano. Eu passei imediatamente para 1 milhão. Conversamos com Mário Frias agora e vamos passar para R$ 500 mil o limite. Nós queremos a Lei Rouanet para atender aquele artista que está começando a carreira, e não para figurões e figuronas, como a querida Ivete Sangalo. Ela tá chateada, o Zé de Abreu está chateado. Aquela teta deles gorda de pegar até R$ 10 milhões da Lei Rouanet e defender o presidente de plantão acabou”, criticou Bolsonaro.

A fala do presidente foi realizada em entrevista coletiva na manhã desta quarta ao deixar o Hospita Vila Nova Star, da Rede D'Or, em São Paulo, onde foi internado para tratar de uma obstrução intestinal.

Produtores terminaram o ano de 2021 surpresos com a postura da Secretaria Especial da Cultura para a liberação de projetos parados na Rouanet. Uma postagem do secretário Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, o ex-policial militar André Porciuncula, sugeriu uma proposta de redução de 50% do teto da lei, sobre a qual estaria conversando com o titular da Secretaria Especial da Cultura, Mario Frias.

Em 2019, o governo Bolsonaro já havia feito uma redução nesse valor. O montante foi de R$ 60 milhões para R$ 1 milhão por projeto. Ele depois recuou e voltou a ampliar o limite para alguns setores, como os musicais, que podem captar até R$ 10 milhões.

A declaração do presidente, porém, distorce a realidade sobre o acesso ao mecanismo. Para receber o incentivo, é necessário propor um projeto cultural no Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Salic). Até o final de 2018, o Ministério da Cultura - extinto no governo Bolsonaro - era o órgão regulador responsável por analisar as propostas.

Podem se candidatar pessoas físicas, empreendedores individuais e pessoas jurídicas. Há 26% a mais de propostas de pessoas físicas que jurídicas. Entretanto, são as empresas – e seus grandes projetos culturais – que levaram as maiores boladas de dinheiro.

Fábio Almeida, empresário de Ivete Sangalo, comentou em contato com Splash sobre o vídeo em que a cantora incentiva o público a puxar coro contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) durante uma apresentação. “Ela só deu voz ao povo”, destacou sobre a cena gravada durante um show realizado em Natal. A cantora de 49 anos chegou a ser criticada anteriormente por não expor posicionamentos políticos.

No vídeo, que circula nas redes sociais, Ivete provoca o público a gritar mais alto. “Não ouvi”, diz a cantora, que provoca: “Tá baixinho”. .”[Ele] Vai acabar escutando de tão alto que foi”, conclui a artista, aplaudida pelos fãs.