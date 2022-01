Conheça a trajetória dos novos secretários do governo Camilo Santana

Eles substituem os antigos secretários que saíram dos cargos no fim de 2021 para tentar cargos eletivos no pleito de 2022

O governador Camilo Santana (PT) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 5, para anunciar os novos secretários estaduais que substituem os que foram exonerados na última semana, com objetivo de disputar as eleições do ano que vem. Eles ocupam os lugares, respectivamente, de Zezinho Albuquerque (PDT), Diassis Diniz (PT), Mauro Filho (PDT) e Inácio Arruda (PCdoB), que deixaram os cargos no fim de 2021 porque serão candidatos nas eleições deste ano.



Conheça o histórico dos novos secretários:

Marcos Cals - Secretaria das Cidades

Marcos Cals é graduado em Sociologia, com MBA em Gestão Pública e Logística. Entrou muito jovem na política, influenciado pelo pai, o ex-governador do Ceará, César Cals, que também foi senador da República, e irmão mais novo do também político César Cals Neto, ex-prefeito de Fortaleza. Aos 22 anos, em 1986, ele conquistou a primeira vitória nas urnas, sendo eleito o mais novo deputado estadual da história do País. Exerceu seis mandatos na Assembleia Legislativa do Ceará. Ocupou por duas vezes o cargo de primeiro-secretário da Assembleia, e posteriormente, foi eleito Presidente da Casa Legislativa por duas vezes. Foi secretário da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará e superintendente do Incra.

Em 2010, candidatou-se a governador do Ceará, obtendo 775.852 votos, equivalente a 19,51% dos votos válidos, garantindo o segundo lugar na disputa e perdendo para Cid Gomes. Apesar do resultado satisfatório, ficando à frente do ex-governador Lúcio Alcântara, a eleição não teve segundo turno.

Em 2012, foi candidato à Prefeitura de Fortaleza com apoio apenas do seu partido não coligado, porém obteve apenas 30.457 votos, equivalente a 2,54% dos votos válidos, ficando em 6º lugar entre os 10 candidatos. Entretanto, mesmo sem ocupar cargos públicos, conseguiu mais votos que o senador Inácio Arruda (PCdoB).

Ana Teresa Barbosa de Carvalho - Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA)

Natural de Russas, Ana Teresa foi eleita prefeita de Jaguaruana nas eleições de 2012. Ela se tornou a primeira mulher a governar a cidade, derrotando o então prefeito Bebeto Delfino. Em 2017, Teresa também foi a primeira mulher a ocupar a presidência do Instituto Agropolos, sendo empossada pelo então secretário do Desenvolvimento Agrário, Dedé Teixeira.

Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) - Ronaldo Borges

Ronaldo Borges é graduado em Agronomia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), possui mestrado em Irrigação e Drenagem pela UFC e cursa especialização em Gestão Pública na Universidade de Fortaleza (Unifor). Também possui especialização em Políticas Públicas para Cidades Inteligentes (Smart Cities) na Universidade de São Paulo (USP).

O secretário atuou na política como conselheiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará (Crea-CE), foi diretor do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Ceará (Senge-CE), consultor do Sebrae na área de Gestão da Qualidade e Arranjos Produtivos Locais e perito do juízo na 5ª Vara da Justiça Federal, onde atuou em processos de desapropriação de imóveis rurais.

Borges também trabalhou na elaboração e acompanhamento de projetos técnicos, econômicos e financeiros com o Banco do Nordeste, foi assessor técnico e de planejamento na Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), secretário executivo e coordenador administrativo-financeiro na Secretaria das Cidades e secretário executivo na Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece). Ele atua no serviço público desde 2012, quando ingressou na carreira de fiscal agropecuário da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri).

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece) - Carlos Décimo de Souza

O Engenheiro de Pesca, graduado pela Universidade Federal do Ceará, Carlos Décimo de Souza atuava como secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará, pasta que assume agora como titular. Ele foi escolhido em maio de 2021 para substituir Nágyla Drumond, que passou a se dedicar à área acadêmica.

O secretário foi assessor Parlamentar na Câmara dos Deputados (2014-2018), assessor Técnico do Senado Federal – (2007 a 2014) e Chefe de Gabinete na Câmara dos Deputados (1995 a 2006).





