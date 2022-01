Com quadro de obstrução intestinal, Bolsonaro não tem previsão de alta

O presidente Jair Bolsonaro (PL) está internado devido a uma suboclusão intestinal (obstrução). Segundo boletim médico divulgado pelo hospital Vila Nova Star, em São Paulo, o quadro do presidente é estável e ele será reavaliado ao longo desta manhã. Não há previsão de alta.

Em julho deste ano, Bolsonaro passou alguns dias internado no mesmo hospital para tratamento similar. Na ocasião, a obstrução intestinal cessou naturalmente e uma intervenção cirúrgica foi descartada. O presidente está sendo acompanhado pelo médico Antônio Luiz Macedo, que o operou após a facada no abdômen, em 2018.

Macedo disse à Rádio Bandeirantes que Bolsonaro procurou atendimento após sentir dores e vomitar depois de comer na última noite. Em nota, a Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) disse que “mais detalhes serão divulgados posteriormente”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O Hospital Vila Nova Star informa que o Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, deu entrada na unidade na madrugada desta segunda-feira, devido a um quadro de suboclusão intestinal. Ele está estável, em tratamento e será reavaliado ao longo desta manhã pela equipe do Dr. Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo. No momento, sem previsão de alta”, diz a nota do Hospital onde o presidente foi internado nesta segunda-feira.

Tags