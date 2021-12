Deputados falam em fundo de R$ 2 bilhões para ajudar a Bahia após tragédias causadas por chuvas

Deputados que participaram da reunião com o presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL), nesta terça-feira, 28, falam em fundo de até R$ 2 bilhões em ajuda financeira para a Bahia, que tem enfrentado uma série de transtornos após as fortes chuvas que assolam o sudoeste, sul e extremo sul do estado. A tragédia já afetou mais 470 mil pessoas e a região já soma 31.405 pessoas desabrigadas e mais 31.391 desalojados, segundo dados da Defesa Civil.

O objetivo dos parlamentares é que seja votada uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), na volta do recesso, em fevereiro e o valor inicial deve ficar entre R$ 1 bilhão e R$ 2 bilhões. A quantia deverá ser direcionada para a reconstrução de habitações destruídas, estradas, pontes, prédios públicos e socorros aos comerciantes.

O valor proposto pelos deputados é dez vezes maior que a Medida Provisória (MP) anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta segunda-feira, 28. A MP destina R$ 200 milhões para ajudar a combater os efeitos dos temporais.

Já o texto defendido pelos parlamentares deve ter semelhanças com a PEC do “orçamento de guerra”, que foi utilizado especificamente para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. A ideia é que a reserva possa dar suporte não apenas à Bahia, mas também outros estados impactados pela enxurrada.

O próprio presidente, Arthur Lira, afirmou em coletiva de imprensa, após a reunião, que deverá dar início à viabilização da proposta e conversar tanto com técnicos da Câmara quanto do Ministério da Economia para elaborar os eixos principais do texto.



*Com informações do jornal Metrópoles

