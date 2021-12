Férias durante tragédia na Bahia: hashtag #BolsonaroVagabundo chega aos trending topics no Twitter

A hashtag “BolsonaroVagabundo” chegou aos assuntos mais comentados nas redes sociais, nesta terça-feira, 28, após a revolta dos internautas com a ida do presidente Jair Bolsonaro (PL) para Santa Catarina, onde ficará de férias. A indignação coletiva é reforçada pelo fato do mandatário realizar a viagem enquanto o estado da Bahia passa pela tragédia causada pelas fortes chuvas na região. Até agora os temporais já deixaram 20 mortos e 470 mil afetados.

Alguns políticos de oposição se juntaram à corrente de críticas virtuais, e utilizaram a hashtag para criticar o chefe do Executivo. Até as 13h30min desta terça-feira, o termo aparecia em mais de 26 mil publicações.

Entre os políticos que reclamaram da ausência do presidente, o deputado federal Nilo Tatto (PT-SP) se juntou à hashtag. Tatto visitou a Bahia no início do mês, no âmbito dos primeiros transtornos causados pelas chuvas. O parlamentar aproveitou para citar outras problemáticas que o país enfrenta, enquanto “o presidente da República, em férias, se dedica a combater as vacinas e defender a liberação de armas”, disparou.



Na Bahia, em Minas e Tocantins, a tragédia das enchentes. No Rio Grande do Sul, a seca inclemente. Em todo o Brasil Covid19 segue ceifando vidas.

E o Presidente da República, em férias, se dedica a combater as vacinas defender a liberação de armas.#BolsonaroVagabundo — Nilto Tatto - #ForaBolsonaro (@NiltoTatto) December 28, 2021

O recém filiado ao PT, o senador Fabiano Contarato também criticou as férias do mandatário. “A Bahia sofre uma emergência terrível enquanto o presidente curte suas férias como se nada ocorresse”, destacou.



A Bahia sofre uma emergência terrível enquanto o Presidente curte suas férias como se nada ocorresse. O Brasil não pode fechar os olhos a seus compatriotas nesse momento de dor e necessidade! Minha solidariedade ao povo baiano! https://t.co/YiXX6ZuePx — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) December 28, 2021

O líder da minoria na Câmara dos Deputados, Marcelo Freixo (PSB-RJ), chegou a compartilhar uma foto de um momento de diversão de Bolsonaro, em contraste com um vídeo de um morador que perdeu a casa por conta das fortes chuvas no estado baiano. O parlamentar classificou a ausência de Bolsonaro como “o retrato de um país sem governo”.

O retrato de um país sem governo. Enquanto brasileiros morrem e perdem suas casas na Bahia, o presidente da República curte as férias em Santa Catarina como se nada estivesse acontecendo. pic.twitter.com/WGoo6YQLYL — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) December 27, 2021

Já o presidente do partido Cidadania, Roberto Freire, destacou que função do presidente neste momento seria “de estar liderando o socorro às famílias atingidas pelas enchentes na Bahia”. “Mas está por aí, de férias, andando de Jet Ski. Encontrou tempo, entre uma folga e outra, pra tuitar sobre… armas. Em pleno Natal. O cara é um marginal”, finalizou.

Jair Bolsonaro, como presidente da República, deveria estar liderando o socorro às famílias atingidas pelas enchentes na Bahia, mas está por aí, de férias, andando de Jet Ski. Encontrou tempo, entre uma folga e outra, pra tuitar sobre… armas. Em pleno Natal.O cara é um marginal — Roberto Freire (@freire_roberto) December 27, 2021

Em contrapartida, com a hashtag em alta no Twitter, junto com tópico “Presidente da República”, Bolsonaro anunciou, por meio de publicação nas redes sociais, uma medida provisória destinando R$ 200 milhões para o Ministério da Infraestrutura. O recurso deverá ser aplicado para a reconstrução de rodovias danificadas pelas fortes chuvas, não só na Bahia, mas no Amazonas, em Minas Gerais, no Pará e em São Paulo.

- Determinei edição de MP de Crédito Extraordinário, no valor de R$ 200 milhões, a fim de viabilizar, no DNIT, a reconstrução de infraestruturas rodoviárias danificadas pelas chuvas nos estados da Bahia (mais afetado), Amazonas, Minas Gerais, Pará e São Paulo. pic.twitter.com/lXXIfwqkLs — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 28, 2021

Ao invés da ida do próprio presidente, ministros do governo estão indo à região da tragédia, como a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, bem como os ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e da Saúde, Marcelo Queiroga.

O anúncio foi feito por Damares em sua conta oficial e conforme a ministra, a “ordem do presidente Jair Bolsonaro é de não deixar ninguém para trás”, escreveu.



A caminho de Ilhéus/BA na companhia dos ministros @rogeriosmarinho e @mqueiroga2, o secretário @Marceloscf2 e médicos do SUS para atendimento às famílias afetadas pelas enchentes. Ministro @joaoromaneto já está lá. Ordem do PR @jairbolsonaro é de não deixar ninguém para trás. — Damares Alves (@DamaresAlves) December 28, 2021

*Com informações do jornal O Globo

