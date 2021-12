Deputado da sigla de Moro assina decreto contra vacina em crianças e diz que o ex-juiz é um "risco" para o País

O deputado federal Diego Garcia (Podemos-PR) uniu-se a mais quatro parlamentares bolsonaristas, e assinou um decreto legislativo contrário à vacinação de crianças entre 5 e 11 anos, nesta segunda-feira, 27. O parlamentar, correligionário do ex-juiz, e agora presidenciável Sérgio Moro, além de se opor à decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), também tem divergências com o próprio ex-ministro. Em suas redes sociais, Garcia chegou a afirmar que Moro é um “risco” para o País. As informações são do jornal Metrópoles.

Por sua vez, Moro já manifestou posicionamento a favor da imunização infantil, e mesmo com o Podemos afirmando que a sigla está unida pela candidatura do ex-juiz, sua posição favorável quanto a este tópico tem causado dissidências dentro da legenda.

Por meio do Twitter, Garcia criticou o correligionário e compartilhou uma postagem do pré-candidato em apoio à vacinação em crianças. No tuíte, Moro chamou de “desumano e inaceitável” a decisão do governo de atrasar a imunização para essa faixa etária. Já o parlamentar bolsonarista rebateu: “Já falei e repito, sobre o risco que esse cara oferece para o país!”

Já falei e repito, sobre o risco que esse cara oferece para o país! Aqui em casa quem decide para os meus filhos sou eu! A maior parte da população perde sua liberdade neste momento e querem impor o experimento que mata e tira a vida de pessoas todos os dias no Brasil e fora! pic.twitter.com/81rPkQryut — Diego Garcia (@diegogarciapr) December 24, 2021



Garcia é um dos deputados próximo ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e diverge de Moro desde a época em que o jurista era ministro da Justiça e Segurança Nacional. No período, o parlamentar foi contrário, por exemplo, à transferência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para o Ministério da Justiça.

Antes mesmo do lançamento da pré-candidatura de Moro, Garcia afirmou que o ex-juiz era “a favor do aborto, da descriminalização das drogas e da desconstrução da família”, e comparou o ex-ministro com o ex-presidente Lula, reforçando que ambos defendiam as mesmas pautas. O parlamentar também criticou o posicionamento do ex-juiz quanto a exigência do passaporte vacinal.

Mesmo com as divergências, Diego Garcia não demonstra intenção de se desligar do Podemos para seguir Bolsonaro.

Decreto

O projeto de decreto legislativo já foi protocolado na Câmara dos Deputados e além de Garcia, contou com a assinatura dos parlamentares: Bia Kicis (PSL-DF), Chris Tonietto (PSL-RJ), General Girão (PSL-RN), Júnior Amaral (PSL-MG) e Dr. Luiz Ovando (PSL-MS).

Os deputados argumentaram que, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), a proporção de casos sintomáticos de infecção pelo coronavírus nessa faixa etária é menor do que em pacientes mais velhos. O projeto ainda defende que o imunizante deve passar por novas fases de estudo para começar a ser manipulado em crianças.

Em contrapartida, a Anvisa já atestou a segurança da vacina da Pfizer e, segundo a autarquia, os riscos de efeitos adversos são baixos. Além disso, o próprio Ministério da Saúde já recomenda a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19.

O decreto só deverá ser discutido após o fim do recesso parlamentar, em fevereiro. Até essa data, a expectativa no Ministério é de que a imunização seja incluída no Plano Nacional de Operacionalização.



