O desempenho dos principais presidenciáveis segundo as pesquisas Datafolha de 2021

A análise dos números das quatro pesquisas do Datafolha publicadas em 2021 mostra que Lula (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) mantiveram distância dos nomes da chamada "terceira via" eleitoral, que não conseguiram aproximar-se

O ex-presidente Lula manteve o melhor desempenho entre os principais pré-candidatos ao Palácio do Planalto nas quatro últimas pesquisas do Datafolha, publicadas em 2021. Desde que readquiriu os direitos políticos, em abril deste ano, Lula não saiu da ponta nos levantamentos de intenção de voto divulgados nos meses de maio, julho, setembro e dezembro pelo instituto.

A análise dos números mostra ainda que Lula e o presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo colocado nas pesquisas, mantiveram distância dos nomes da chamada “terceira via” eleitoral, que não conseguiram aproximar-se consideravelmente dos dois primeiros.

Em maio, o petista apareceu com 41% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tinha 23% da preferência. Sérgio Moro, à época sem partido, obteve 7% e Ciro Gomes (PDT) 6%. Somados, todos os adversários de Lula que tiveram os nomes colocados na pesquisa tinham 47% das intenções de voto, seis pontos percentuais a mais que o ex-presidente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em julho, o Datafolha testou dois cenários de primeiro turno. Lula e Bolsonaro tiveram o mesmo desempenho em ambos, ficando com 46% e 25%, respectivamente. Ciro Gomes marcou 8% em um dos levantamentos e 9% na outra, e Moro não foi citado na ocasião. À época, Lula ampliou vantagem em eventual segundo turno contra Bolsonaro. O ex-presidente marcou 58% das intenções, contra 31% de Bolsonaro. Na pesquisa anterior, em maio, Lula tinha registrado 55% da preferência contra 32% do atual presidente.

Em setembro, o Datafolha analisou quatro cenários. Em todos, Lula manteve a liderança em relação a Bolsonaro. No principal deles, o petista tinha 44% das intenções de voto no primeiro turno, ante 26% de Bolsonaro. Ciro Gomes apareceu em terceiro lugar com 9%. No segundo turno, a pesquisa de setembro mostrou Lula com 56% da preferência, contra 31% de Bolsonaro.

Já neste mês, o instituto mostrou que Lula teve 48% das intenções de voto, Bolsonaro teve 22%, Sergio Moro, que voltou a ser citado após se filiar ao Podemos, apareceu com 9%, à frente do presidenciável Ciro Gomes, que registrou 7% da preferência. Disseram votar em nulo, branco ou ninguém, 8%, e outros 2% não souberam responder. A pesquisa estimulada não pode ser comparada com o levantamento de setembro, pois adota cenário diferente.

As pesquisas Datafolha foram feitas com entrevistas presenciais e contaram com, no mínimo, 2.070 participantes. A margem de erro dos levantamentos foi de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança de 95%.

Pesquisa estimulada de intenções de voto no 1º turno - Maio de 2021



Lula (PT): 41%

Jair Bolsonaro (sem partido): 23%

Sergio Moro (sem partido): 7%

Ciro Gomes (PDT): 6%

Luciano Huck (sem partido): 4%

João Doria (PSDB): 3%

Luiz Henrique Mandetta (DEM): 2%

João Amoêdo (Novo): 2%

Brancos/nulo/nenhum: 9%

Não sabe: 4%



Pesquisa estimulada de intenções de voto no 1º turno - julho de 2021



CENÁRIO A

Lula (PT): 46%

Jair Bolsonaro (sem partido): 25%

Ciro Gomes (PDT): 8%

João Doria (PSDB): 5%

Luiz Henrique Mandetta (DEM): 4%

Em branco/nulo/nenhum: 10%

Não sabe: 2%



CENÁRIO B

Lula (PT): 46%

Jair Bolsonaro (sem partido): 25%

Ciro Gomes (PDT): 9%

Luiz Henrique Mandetta (DEM): 5%

Eduardo Leite (PSDB): 3%

Em branco/nulo/nenhum: 10%

Não sabe: 2%



Pesquisa estimulada de intenções de voto no 1º turno - setembro de 2021



Lula (PT): 44%

Jair Bolsonaro (sem partido): 26%

Ciro Gomes (PDT): 9%

João Doria (PSDB): 4%

Luiz Henrique Mandetta (DEM): 3%

Em branco/nulo/nenhum: 11%

Não sabe: 2%



Pesquisa estimulada de intenções de voto no 1º turno - dezembro de 2021



Lula (PT): 48%

Jair Bolsonaro (PL): 22%

Sérgio Moro (Podemos): 9%

Ciro Gomes (PDT): 7%

João Doria (PSDB): 4%

Em branco/nulo/nenhum: 8%

Não sabe: 2%



Tags