Moro é aconselhado a "repaginar" discurso e popularizar imagem de olho em 2022

Segundo a revista Veja, o ex-ministro tem sido aconselhado a se aproximar de políticos de viés popular e a adotar pautas mais voltadas para as classes C, D e E

Atualmente de olho na possível candidatura de Sergio Moro (Podemos) à Presidência da República, o União Brasil – superpartido que será criado a partir da fusão do DEM e do PSL – tem trabalhado nos bastidores para "repaginar" a figura do ex-ministro para a campanha de 2022. A informação é de reportagem deste sábado, 25, da revista Veja.

Segundo a revista, o partido já contratou uma empresa que tem monitorado as citações ao ex-ministro nas redes sociais. A ideia é trabalhar a imagem que o eleitorado tem de Moro – visto como elitista e excessivamente centrado no tema do combate à corrupção, atualmente considerado menos atraente que outros como a carestia e o desemprego.

Ainda de acordo com a Veja, o cenário tem feito que Moro seja aconselhado a "remodelar" a imagem, com aproximação de políticos de viés mais popular e a adoção de pautas mais voltadas para as classes C, D e E. Segundo esses aliados, a mudança de tom seria o bastante para o ex-ministro conquistar 10 pontos percentuais nas intenções de voto.

Entre as medidas recomendadas a Moro por aliados do União Brasil, estariam desde aparições a estádios de futebol a gravação de vídeos com celebridades simpáticas à sua candidatura – um deles o cantor sertanejo Gusttavo Lima. Ainda de acordo com a Veja, Moro teria ouvido as sugestões, mas não disse “nem sim, nem não”.

Mesmo pouco confortável atuando como "político tradicional", Moro tem feito acenos na busca por crescer em popularidade. Um dos casos mais marcantes ocorreu no início de dezembro, quando o ex-juiz da Lava Jato posou, durante viagem a Recife, para fotos com um chapéu de sertanejo – acessório tradicional para políticos em campanha pelo Nordeste.

Outros sinais nesse sentido são percebidos na própria atuação do presidenciável nas redes sociais. Antigamente tímido nessas plataformas, Moro passou a ser mais ativo no debate online, opinando sobre fatos polêmicos e publicando respostas a adversários diversos, como Ciro Gomes (PDT) e o próprio presidente Jair Bolsonaro (PL).

Neste mesmo sentido, o ex-ministro, hoje em terceiro lugar nas pesquisas de opinião atrás de Lula (PT) e de Bolsonaro, também tem ampliado discursos em temas como o combate à miséria. Recentemente, o ex-ministro lançou inclusive uma proposta de criar, caso eleito, uma agência de combate à pobreza no País.



