Valim sanciona lei que proíbe linguagem neutra em escolas de Caucaia

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim (Pros), sancionou no último dia 21 lei que proíbe o uso da linguagem neutra ou não-binária - que exclui a flexão de gênero - e "assuntos ligados à sexualidade" em escolas públicas e privadas do município.

O ato administrativo consta no Diário Oficial de Caucaia do dia 23 (página 3). A linguagem à qual a legislação se refere se propõe a incluir pessoas que não se identificam com os gêneros masculino ou feminino.

"Ela não é reconhecida pela gramática e tem sido associada à ideologia de gênero. III - identidade de gênero: o conceito pessoal, individual, psíquico e subjetivo, divergente do sexo biológico, adotado pela pessoa", diz trecho da publicação no Diário Oficial do município.

O segundo artigo da lei determina sanções administrativas às instituições de ensino público ou privado e aos professores que ministrarem conteúdos ditos como "adversos aos estudantes, prejudicando direta ou indiretamente seu aprendizado à língua portuguesa culta."

A lei também trata do uso de banheiros masculinos e femininos, determinando que devem ser utilizados exclusivamente segundo sexo biológico dos estudantes. Na prática, a medida repercute em pessoas transsexuais, em tese impedidas de acessar banheiros de gêneros com os quais se identificam.

A linguagem neutra é um dos temas da chamada "agenda de costumes" que mobiliza a militância do presidente ultraconservador Jair Bolsonaro (PL).

O presidente já externou o desejo de que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), responsável pelo ingresso de secundaristas no Ensino Superior, tenha a cara do seu governo. No início de dezembro, Bolsonaro abordou o modo de manejar a língua.



"Lembra dois anos atrás a questão da linguagem neutra dos gays? Não tenho nada contra, nem a favor. Cada um faz o que bem entender com seu corpo. Mas por que a linguagem neutra dos gays? O que soma para gente numa redação?", ele disse.

