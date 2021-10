Eleito pela oposição, Vitor Valim troca elogios com Cid e Camilo em evento

Eleito pela oposição ao bloco do PDT e PT no Ceará, o prefeito de Caucaia, Vitor Valim (Pros), “rasgou” e recebeu elogios nesta sexta-feira, 22, aos adversários Cid Gomes (PDT) e Camilo Santana (PT) em evento de uma parceria entre a gestão e o Governo do Estado.

“Eu o admiro como prefeito, como gestor, e quero lhe agradecer profundamente, senador Cid Gomes, por tudo o que o senhor vem fazendo para a cidade de Caucaia. Não podia deixar de fazer esse registro aqui, da minha admiração”, disse, durante assinatura de um convênio em R$ 174 milhões para a construção de 11 espigões na orla de Caucaia..

O convênio, que fará ações de reestruturação do litoral do município, conta com investimento de R$ 40 milhões do governo estadual. Além da parceria, Camilo também confirmou o envio à Assembleia de uma lei autorizando a doação de um terreno de 120 hectares para a construção do polo industrial de Caucaia.

“Quero também agradecer o governador Camilo Santana, que desde o meu primeiro dia de governo, e quero fazer esse testemunho, não viu corrente ideológica, partidária. Seja qualquer ocorrência que precisasse de uma atuação institucional, sempre contei com o Governo do Estado (...) seja na educação, segurança pública ou transporte”, disse.

Os elogios tiveram forte reciprocidade de Camilo e Cid, com o pedetista afirmando que o prefeito fará “extraordinário trabalho” na Prefeitura. “Eu não tenho dúvida disso. Eu já tenho uma boa experiência, uma boa vivência, eu sei reconhecer pessoas, talento, capacidades, competência, disposição, garra, e esses atributos todos estão em você”, disse Cid. “Vocês dois, governador Camilo e prefeito Vitor, entrarão para a história de Caucaia”, continua.

Também na linha dos elogios, Camilo Santana também afirmou que Vitor Valim "tem ajudado muito no governo e ao Estado do Ceará", destacando sobretudo a gestão do opositor na educação. "Nós já estivemos duas vezes reunidos no Palácio, e vejo isso de uma forma não só republicana, como na vontade do Vitor de fazer muito pelo povo de Caucaia, e isso é a coisa mais importante", disse o governador.

Apesar do clima amistoso no evento, Vitor Valim integra hoje o grupo político do principal líder da oposição no Ceará, o deputado Capitão Wagner (Pros). No ano passado, a eleição de Valim em Caucaia foi vista como a principal vitória dos opositores ao governo no Estado, no contexto em que Wagner articula sair candidato à sucessão de Camilo em 2022.

“A oposição do Ceará está mais do que viva neste momento e se fortalece. Nas cinco principais cidades do Estado, em quatro a oposição venceu”, destacou Capitão Wagner logo após a confirmação dos resultados do segundo turno na eleição do ano passado, reforçando, em diversos momentos do discurso, a vitória em Caucaia.

Vitor Valim, no entanto, enfrenta cenário local complexo, sem espaço para uma oposição “tudo ou nada”. Na disputa eleitoral do ano passado, 18 dos 23 vereadores eleitos do município integravam a coligação de Naumi Amorim (PSD), seu adversário na disputa. Sem maioria no Legislativo, o prefeito tem apostado em manter pontes e dialogar com rivais. (com informações do repórter Gabriel Borges)



