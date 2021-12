Wagner minimiza Valim próximo de Cid e Camilo: "Grande gestão"

Pré-candidato ao Governo do Ceará, o deputado federal Capitão Wagner (Pros) minimizou a aproximação entre o prefeito de Caucaia, Vitor Valim (Pros), e os líderes do grupo que está no poder estadual, o governador Camilo Santana (PT) e o senador Cid Gomes (PDT).

"É natural que esses novos prefeitos procurem o Estado para buscar recursos e convênios para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Quando a gente vê o Vitor Valim oferecendo passagem gratuita para a população de Caucaia, a gente tem que parabenizar. Quando a gente vê ele entregar um tablet para cada aluno da rede pública, com internet, a gente tem que parabenizar. Então, ele está fazendo uma grande gestão", afirmou Wagner ao O POVO, durante evento de filiação do empresário Geraldo Luciano e Catarina Rochamonte ao Podemos do senador Eduardo Girão.

A aproximação de Valim e os líderes do grupo governista não se restringe unicamente ao aspecto institucional, contendo também traços políticos.

Cid e o gestor de Caucaia trocaram elogios. Em outubro, no anúncio de um convênio entre Estado e Prefeitura de Caucaia para restruturação da zona costeira do município, Cid afirmou que Valim faz "extraordinário" trabalho. Valim disse sentir admiração pelo pedetista e a atenção prestada à cidade.

Com informações da repórter Rose Serafim

