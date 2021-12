Governa recua e desautoriza projeto de garimpo em terras indígenas

Ação acontece após o Ministério Público Federal no Amazonas instaurar procedimento para investigar e fiscalizar as autorizações dadas pelo ministro Augusto Heleno, diante do risco socioambiental das medidas

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, cancelou nesta segunda-feira, 27, a autorização de sete projetos de pesquisa de ouro na região de São Gabriel da Cachoeira (AM). A cidade é considerada a mais indígena do Brasil, onde estão abrigadas 23 etnias, e é uma das áreas mais preservadas da Amazônia.

O recuo, feito em ato do Conselho de Defesa Nacional, foi publicado no Diário Oficial da União. A ação acontece após o Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas instaurar um procedimento para investigar e fiscalizar as autorizações dadas pelo ministro do GSI, diante do risco socioambiental das medidas.

A suspeita de integrantes do MPF é que os atos buscavam preparar terreno para a mineração em terras indígenas, proposta defendida pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). As autorizações foram cassadas com base em manifestações da Agência Nacional de Mineração (ANM), Fundação Nacional do Índio (Funai) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto General Heleno diz tomar "Lexotan na veia para não levar Bolsonaro a tomar atitude drástica" contra o STF

Augusto Heleno estabelece novas regras para uso das redes sociais do governo

"Considerando as novas informações técnicas e jurídicas, apresentadas diretamente ao GSI, e que serão estudadas pela ANM, o ministro de Estado chefe do GSI, na qualidade de secretário-executivo do Conselho de Defesa Nacional, cassou os Atos de Assentimento Prévio", afirma nota do GSI. No mesmo comunicado, a pasta comandada por Heleno reconhece que há áreas de requerimento mineral "nos limites" de terras indígenas ou em região com demarcação ainda não homologada.

Heleno é secretário-executivo do Conselho de Defesa, órgão que aconselha o presidente em assuntos de soberania e defesa. Cabe ao ministro do GSI dar aval ou o não a projetos de mineração na faixa de fronteira, numa largura de 150 km.

Desde o início do governo Bolsonaro, Heleno já autorizou 81 projetos de garimpo na Amazônia. Após reportagem da Folha de São Paulo sobre a autorização dada pelo ministro ao avanço dos sete projeto de exploração de ouro em áreas preservadas, ele se manifestou nas redes sociais.

Segundo o militar, "é legal autorizar a pesquisa/lavra de minerais, na faixa de fronteira, inclusa a Amazônia". "Respeitadas a legislação e o meio ambiente, continuaremos a mapear nossas riquezas pelo bem do Brasil e do nosso povo", afirmou em publicação no dia 6 de dezembro.

De acordo com a Folha, os atos do general beneficiaram empresas com áreas embargadas pelo Ibama, inclusive uma empresa com autorização para pesquisar ouro na Cabeça do Cachorro. Também houve aval a garimpeiro que atua com dragas de sucção em leitos de rios da Amazônia.

Mais notícias de Política

Sobre o assunto Durante enchentes na Bahia, Bolsonaro viaja para Santa Catarina para passar Réveillon

Bolsonaro cogita presidente da Caixa no papel de vice para chapa em 2022, diz TV

Nunes Marques diz que furto de chicletes não é insignificante e mantém mulher condenada

Bolsonaro: 'Minha filha não vai se vacinar, vou deixar bem claro'

Bolsonaro diz que Rogério Marinho está na Bahia, mas ministro só chega amanhã

STF encaminha à PGR notícia-crime contra Bolsonaro por ameaçar técnicos da Anvisa

PGR aceita juntar entrevista de Bolsonaro ao inquérito sobre interferências na PF

MP denuncia delegado e policial civil do Rio por obstrução da Justiça

Tags