General Heleno diz tomar "Lexotan na veia para não levar Bolsonaro a tomar atitude drástica" contra o STF

O general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo de Jair Bolsonaro (PL), afirmou nesta terça-feira, 14, que toma remédios “na veia” diariamente para não levar o mandatário “a tomar uma atitude mais drástica” em relação à ações do Supremo Tribunal Federal (STF). A declaração foi dada durante evento da fechado da formatura do Curso de Aperfeiçoamento e Inteligência para agentes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). A coluna do jornalista Guilherme Amado, do jornal Metrópoles, teve acesso ao áudio.

Na gravação, Heleno destaca que a Suprema Corte está assumindo “uma hegemonia que não lhe pertence” e, dessa maneira, está tentando “esticar a corda até arrebentar”. “Nós estamos assistindo isso diariamente, principalmente, da parte de dois ou três ministros do STF”, acrescentou o general, sem citar nomes de quais seriam esses magistrados.

Um dos auxiliares mais próximos do presidente, o general reforçou que é o responsável por manter Bolsonaro informado, e que, por conta das atitudes que são tomadas pelo STF, precisa diariamente “tomar dois Lexotan na veia”, para não levar o chefe do Executivo a optar uma decisão mais drástica contra o Supremo. O remédio citado é um medicamento usado para tratar ansiedade e agitação associados a transtornos psiquiátricos.

“Eu, particularmente, que sou o responsável, entre aspas, por manter o presidente informado, eu tenho que tomar dois Lexotan na veia por dia para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica em relação às atitudes que são tomadas por esse STF que está aí”, finalizou o responsável pelo comando do GSI.

Confira o áudio:

O veículo procurou Augusto Heleno para comentar suas falas de ataque ao Supremo. Contudo, o general não respondeu ao jornal, se limitando a declarar que o GSI não iria se manifestar “por tratar-se de demanda que aborda o assunto fora de contexto”.



