Bolsonaro cogita presidente da Caixa no papel de vice para chapa em 2022, diz TV

Uma reportagem da CNN Brasil afirma que o presidente Jair Bolsonaro (PL) vem sondando o nome do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, para assumir o papel de vice-presidente em sua chapa,pela qual tentará sua reeleição no próximo ano. Segundo a TV, a estratégia é recuperar apoio no segmento empresarial.

Segundo a CNN, o nome do economista tem sido mencionado pelo presidente em conversas reservadas, durante viagem recente do chefe do Planalto ao Guarujá, no litoral paulista. A emissora também afirma que recebeu a informação sobre a possibilidade da chapa diretamente de assessores palacianos.

Recentemente, Bolsonaro e Guimarães estiveram em uma viagem. O presidente da instituição financeira chegou a publicar uma fotografia ao lado do presidente durante uma pescaria. O mandatário procura um nome para ocupar a vaga de vice com quem tenha afinidade política, não lhe fazendo contraponto, e que não tenha apoio junto ao Congresso Nacional.

O presidente tem o receio de que a escolha de um político profissional para o posto pode estimular o Poder Legislativo a dar início a um processo de impeachment diante de uma queda de popularidade ou uma crise política. Como o esforço é na tentativa de manter apoio junto ao segmento militar, Bolsonaro também cogita o nome do general Walter Braga Netto, ministro da Defesa.

