Ausência de Dilma em jantar de Lula e Alckmin gera polêmica, diz colunista

O organizador do evento afirma ter convidado a ex-presidente; já interlocutores apontam que Dilma acredita que teria virado um problema político para Lula

A ausência da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) no jantar para homenagear o ex-presidente e presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT), continua gerando polêmica. O evento, que contou com a presença de Geraldo Alckmin e sinalizou uma possível chapa entre os dois políticos, aconteceu em 19 de dezembro, e a não presença da petista na ocasião ainda rende comentários. As informações são da coluna de Mônica Bergamo para o jornal Folha de S. Paulo.

De acordo com Rousseff, ela não teria sido convidada para o jantar, e interlocutores ligados à ex-presidente afirmaram à coluna que Dilma acredita ter virado um problema político para Lula.

A versão do organizador do jantar, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, é diferente. O anfitrião afirma ter absoluta certeza de que o convite foi entregue à Dilma, e que ela seria aguardada pelos presentes no evento.

Outros relatos também reforçam que a ex-presidente sabia do jantar. Conforme o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo, ele conversou com a petista sobre o evento por telefone, porém muito “superficialmente”, segundo escreveu em um grupo de WhatsApp.

Carvalho cobrou Cardozo para confirmar se Dilma iria comparecer ao evento. O ex-ministro informou que voltou a procurá-la, mas não conseguiu contato. "Se houve alguma culpa nesse episódio, ela é desse humilde subscritor que assume a responsabilidade e se penitencia", explicou Cardozo no grupo do aplicativo de mensagens.



