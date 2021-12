Bolsonaro critica possível formação de chapa entre Lula e Alkcmin para 2022

O autor do texto endossado pelo presidente é co-fundador da revista Oeste, um dos meios de comunicação apoiadores do governo Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) iniciou críticas a uma possível formação de uma chapa formada por Lula e Geraldo Alckmin para concorrer nas eleições presidenciais de 2022. No Twitter, o presidente divulgou, nesta segunda-feira, 27, um texto do jornalista J.R. Guzzo, no qual o autor afirma o ex-governador deverá cumprir papel de vice figurativo, não sendo possível atingir um tom moderador entre as pautas de seu interesse e as do principal adversário petista.

“Ou Alckmin é a favor ou é contra Lula. (…) Não existe chapa ‘moderada’ com Lula e com PT”, defendeu Guzzo no texto. Segundo a publicação do jornalista, o tucano “terá de aceitar” escândalos de corrupção em troca de “empregos e esmolas para Alckmin e seus amigos”. O autor do texto é co-fundador da revista Oeste, um dos meios de comunicação apoiadores do governo Bolsonaro.

- Por @jrguzzofatos pic.twitter.com/jdXfxEMshm December 27, 2021

A possível aliança entre o ex-presidente e Geraldo Alckmin numa chapa para concorrer às eleições acendeu o alerta no Palácio do Planalto. Nos últimos dias, canais digitais bolsonaristas descarregaram um arsenal de vídeos antigos de Alckmin criticando Lula, na tentativa de desgastar a imagem da dupla, que ensaia apresentar uma chapa moderada para o pleito.

No vídeo mais compartilhado, o ex-governador chama o PT de sujo, politiqueiro, demagogo e responsável por quebrar o Brasil. Grande parte do material é compartilhado pelos filhos do presidente, em especial o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ). Ele enviou para sua lista de transmissão no Telegram uma gravação de 2017 na qual Alckmin, em evento de pré-campanha, diz que os brasileiros "estão vacinados" contra o modelo lulopetista.

O parlamentar ainda compartilhou no Telegram a imagem do abraço entre Lula e Alckmin na noite de domingo, durante jantar do grupo de advogados Prerrogativas, com a legenda "Finalmente saíram do armário".

