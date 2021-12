Bolsonaro dança funk em lancha ao lado de apoiadores; veja vídeo

O presidente aparece contente, ao som do "funk do Bolsonaro", que faz uma paródia da música "baile de favela"; a canção ataca os opositores do mandatário com referências misóginas e homofóbicas

O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi filmado dançando funk junto a um grupo de apoiadores, enquanto fazia passeio em uma lancha, no litoral paulista. O registro foi feito pelo assessor do mandatário, que publicou as imagens nesta segunda-feira, 20.

O chefe do Executivo federal aparece contente, ao som do “funk do Bolsonaro”, que faz uma paródia da música "baile de favela". A canção ataca os opositores do presidente com referências misóginas e homofóbicas. Na letra, feministas são citadas como mulheres “que têm mais pelos que cadelas”. O ex-deputado federal Jean Wyllys também é alvo.

Bolsonaro dança funk ao lado de apoiadores. O presidente aparece contente, ao som do "funk do Bolsonaro", que faz uma paródia da música "baile de favela"; a canção ataca os opositores do mandatário com referências misóginas e homofóbicas. pic.twitter.com/wWif3q3I1D Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine December 20, 2021

Criada em 2018, nas eleições presidenciais, a música foi escrita pelo cantor MC Reaça, que morreu em 2019.

Sobre o assunto Chances de Alckmin fechar com Lula é de 70%, diz Márcio França

Pesquisa avalia apoio a Lula em caso de chapa com Alckmin no posto de vice

"Não importa se no passado fomos adversários", diz Lula durante jantar com Alckmin

Com foco em aliança, Lula e Alckmin se encontram em São Paulo

Carlos Bolsonaro explora passado de Alckmin e espalha vídeo com ataques a Lula

Relembre o que Alckmin, cotado para ser vice de Lula, já disse contra o petista

"Impressão minha ou assistimos a um jantar comemorativo da impunidade da grande corrupção?", diz Moro



Na legenda do post, o assessor presidencial Mosart Aragão ironizou a preocupação de Bolsonaro com o “Jantar da Democracia”, evento organizado pelo grupo de advogados conhecido como Prerrogativas.



O jantar homenageou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e contou com a presença de Geraldo Alckmin, cotado como vice na chapa petista para 2022. O momento ganhou os holofotes da mídia e foi tipo como decisivo para as eleições do ano que vem.

Tags