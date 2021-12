Projeto de Lei prevê instalação de ciclovias ou ciclofaixas nas rodovias estaduais do Ceará

Um dos objetivos do projeto é melhorar a segurança dos ciclistas no tráfego urbano

Um Projeto de Lei (PL) que tramita na Assembleia Legislativa do Ceará propõe a instalação obrigatória de ciclovias ou ciclofaixas às margens das rodovias estaduais. A PL é de autoria do deputado estadual Agenor Neto (MDB). O texto da proposta diz que “é do senso comum que a bicicleta também é bastante usada nos deslocamentos realizados fora das áreas urbanas, com cidadãos utilizando-se da mesma tanto para ir da zona rural até a sede do município, como para viagens entre localidades próximas”.

Segundo a PL, nos casos de ampliação, reforma, modificação e adaptação das rodovias já existentes, a ciclovia deverá ser incluída nos projetos. Um dos objetivos da lei é diminuir os acidentes entre condutores de veículos automotores e ciclistas.

O texto cita ainda que, culturalmente, o ciclista não é tratado com o devido respeito no sistema viário tradicional e, por isso, há acidentes fatais por falta de condições de segurança no tráfego de bicicletas ao longo das rodovias cearenses estaduais. “É notório que as pessoas estão trafegando pelas rodovias que são projetadas e construídas apenas visando veículos automotores. Temos convicção da relevância da matéria, tanto do ponto de vista social, salvando vidas, como econômico, favorecendo os deslocamentos de pessoas e bens”, diz o texto do deputado Agenor.

