José de Abreu desiste de candidatura a deputado para não prejudicar os filhos

O ator José de Abreu desistiu de sua candidatura política a deputado federal em 2022 pelo PT. O artista global estudava disputar o cargo legislativo no Rio de Janeiro, mas recuou alegando não querer prejudicar seus filhos. De acordo com informações do jornal O Globo, o ator voltou atrás após compreender as barreiras que viriam caso fosse eleito, se tornando uma “pessoa politicamente exposta” (PEP), regra que define agentes públicos.

“Fiquei muito deprimido após tomar essa decisão. Mas em reunião com meus filhos entendi que não podia fazer isso com a família, todos ficariam expostos politicamente e as empresas têm compliance muito rígido sobre isso”, relatou o ator.

Conforme José de Abreu, tais normas poderiam interferir futuramente em contratos de trabalho de seus filhos e poderiam gerar também impedimentos em sua própria carreira, caso voltasse a atuar, após cumprir o mandato como parlamentar. Além disso, o ator afirmou que ganharia menos como político, do que em sua carreira atual, na TV, teatro e cinema.

“Minha candidatura é inviável, não tem condições”, lamentou, acrescentando que a desistência do projeto político é definitiva, muito embora pretenda continuar militando em apoio ao PT, sigla a qual é filiado desde 2013.

José de Abreu agradeceu o “apoio e compreensão de todos” por meio de sua conta no Twitter e reafirmou apoio ao pré-candidato petista, Lula, à Presidência.



É isso. Obrigado pelo apoio e compreensão. #lula2022 https://t.co/w97PMBGCzO — Zé de Abreu - PT (@zehdeabreu) December 17, 2021

