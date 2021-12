Daciolo desiste de candidatura a presidente e anuncia apoio a Ciro: "O Criador tá mandando"

O ex-deputado federal Cabo Daciolo (Brasil 35) informou a desistência de sua pré-candidatura à Presidência da República e anunciou voto no pré-candidato Ciro Gomes (PDT). A declaração foi dada por meio de vídeo compartilhado em uma conta do Twitter de apoiadores do pedetista, nesta quinta-feira, 16. O ex-bombeiro militar afirma que a renúncia à disputa e o apoio a Ciro é um mandado do “Criador”.

“Candidato à presidência da República, Ciro Gomes, irmãozão, no dia da eleição, em 22, na contagem dos votos, se você tiver um voto lá, saiba que foi do Cabo Daciolo. Eu não sei por que que eu estou fazendo isso, eu sei que o Criador tá mandando eu falar isso para você”, diz o ex pré-candidato.

Na gravação, Daciolo também pede desculpas a seus eleitores pela desistência da disputa pelo Palácio do Planalto. O ex-bombeiro afirma que a atitude é “impulsionada pelo Espírito Santo”.

“Eu não imaginaria que estaria fazendo este vídeo. Peço perdão se eu estou magoando meu eleitores, aqueles que acreditam no Cabo Daciolo, mas eu estou aqui falando algo, é… Só impulsionado pelo Espírito Santo!”, disse, visivelmente emocionado.

O político, que já havia sido candidato ao cargo máximo do Executivo em 2018, – quando tirou pouco mais de 1 milhão de votos – também demonstrou apoio a Ciro Gomes, contra o que chamou de “perseguições”. Segundo Daciolo, ele esteve ontem, quarta-feira, 15, com o pedetista, dia em que foi deflagrada uma operação da Polícia Federal para investigar o envolvimento de Ciro e seus irmãos em um suposto esquema para pagamento de propinas entre 2010 a 2014, em obras no estádio Castelão.

“Foi um momento especial estar contigo ontem e eu sei que foi propósito de Deus!”. E continuou, ao fim do vídeo: “Quando entra as calúnias, quando entra a perseguição, Ciro Gomes, a palavra de Deus fala que bem aventurados são aqueles que são blasfemados, caluniados e perseguidos”, disse o ex-bombeiro.

Após a desistência, Daciolo também afirmou que não sabia quais seriam seus rumos políticos futuros. "Não sei se seremos agora pré-candidatos ao Senado, ou a Governo, ou se não seremos nada".

Por meio das redes sociais, Ciro Gomes agradeceu o político, e repostou parte do vídeo do ex-bombeiro militar. "Obrigado, Cabo Daciolo, pelas palavras carinhosas e o abraço fraterno de ontem. Que Deus ilumine nossos passos", escreveu o presidenciável.

Confira o vídeo na íntegra:

Cabo Daciolo desiste de candidatura e anuncia voto em Ciro Gomes pic.twitter.com/umMFwUxDgO — Jogo Político (@jogopolitico) December 16, 2021

