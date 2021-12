Lula tem 48% das intenções de voto e Bolsonaro 21%, diz Ipec

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 48% das intenções de voto para presidente da República, segundo pesquisa Ipec divulgada nesta terça-feira, 27 pontos porcentuais à frente do presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem 21%.

O levantamento, divulgado pelo G1 e pela GloboNews, aponta que Lula tem mais votos que todos os outros candidatos somados, o que poderia lhe garantir a vitória em primeiro turno se as eleições de 2022 fossem hoje.

Sobre o assunto Moro diz "ter dúvidas" se Bolsonaro e Lula vão aceitar debater com ele em 2022

Bolsonaro, que diz não ler livros há três anos, critica Moro por não ler livros

Flávio Dino diz que Sérgio Moro, após suspeição no caso Lula, não deveria "nem sair de casa"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No primeiro cenário, os dois candidatos são seguidos por Sérgio Moro (Podemos), com 6%; Ciro Gomes (PDT), 5%; André Janones (Avante), 2%; João Doria (PSDB), 2%; e Cabo Daciolo (PMN-Brasil 35) e Simone Tebet, ambos com 1%. Alessandro Vieira (Cidadania), Felipe d’Ávila (Novo), Leonardo Péricles (UP) e Rodrigo Pacheco (PSD) tiveram 0%. Brancos e nulos somaram 9% e 5% não souberam indicar um nome ou não responderam.

No segundo cenário, com menos nomes, Lula atingiu 49%, Bolsonaro 22%, Moro 8%, Ciro 5% e Doria 3%. Brancos e nulos somaram 9% e 3% não souberam indicar um nome ou não responderam nessa avaliação.

Avaliação ruim ou péssima do governo Bolsonaro bate recorde

A parcela da população que considera o governo Bolsonaro ruim ou péssimo atingiu 55% e bateu recorde desde o início da gestão. O porcentual de pessoas que consideram a administração ótima ou boa é de 19%; regular, 25%; não sabe/não respondeu, 1%. Na pesquisa anterior, realizada em setembro, a parcela de ruim/péssimo foi de 53%. O porcentual de ótimo/bom atingiu 22%; o de regular, 23%; e o de não sabem/não responderam, 1%.

O Ipec também fez a seguinte pergunta aos entrevistados: "E o(a) sr(a) aprova ou desaprova a maneira como o presidente Jair Bolsonaro está governando o Brasil?". Entre os participantes do levantamento, 68% responderam desaprovar a forma do presidente de gerir o País, enquanto 27% disseram aprovar. Outros 4% afirmaram não saber ou preferiram não responder.

O levantamento do Ipec, instituto criado por ex-diretores do Ibope, foi feito entre 9 e 13 de dezembro e ouviu 2.002 pessoas em 144 municípios. A margem de erro é de 2 pontos para mais e para menos.

Tags