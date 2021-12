Bolsonaro, que diz não ler livros há três anos, critica Moro por não ler livros

O Jair Bolsonaro voltou a criticar o ex-ministro Sergio Moro nesta terça-feira, 14. Em conversa com apoiadores no cercadinho do Palácio da Alvorada, o chefe do Executivo afirmou que o ex-juiz da Lava Jato não lê livros. Em menos de duas semanas, é a segunda fez que o presidente profere ataques a Moro após o filiado ao Podemos registrar uma alta nas pesquisas de intenção de voto.

O mandatário lembrou de uma participação de seu adversário político no programa de Pedro Bial, em 2019. Na ocasião, Moro disse que gostava de biografias, mas não soube informar o nome da última que tinha lido.

“Eu vi aí um vídeo agora daquele ministro. Ele falando que estava lendo biografias. O cara perguntou: ‘Qual foi a última?’. Ele ficou: ‘Hm…’ Alguém viu esse vídeo aí? Não lembrava, nem a dele", disse o presidente. A manifestação foi dada após Bolsonaro recursar um livro elaborado por um apoiador. Ele disse que não lê livros há pelo menos três anos.