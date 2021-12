Novo prefeito eleito de Barro, Dr. George diz que foco da gestão será na saúde do município

O município de Barro, na Região do Cariri, escolheu um novo gestor em eleição complementar que aconteceu no último domingo. O médico Dr. George Feitosa (MDB) foi o eleito pela população barrense com 6.886 votos, derrotando a única candidata adversária, Vanda (PSD), que obteve 5.211 votos. O novo prefeito concedeu, nesta sexta-feira, entrevista à Rádio CBN Cariri e reforçou que o foco de sua gestão será, principalmente, voltado aos cuidados com a saúde do município.

“A saúde foi o nosso carro chefe durante toda a campanha. Levantamos essa bandeira, não é à toa: eu sou médico e exerço essa profissão há 13, 14 anos com muito amor, e é na saúde onde a gente vê as dores das pessoas, principalmente dos mais carentes. Nós temos uma saúde abandonada aqui na minha cidade”, disse o gestor.

George Feitosa destacou que os esforços direcionados ao setor da saúde serão aplicados em promover melhorias no Hospital Municipal de Barro que, conforme o prefeito, está com estrutura precária e vem enfrentando escassez de material. De acordo com o novo chefe do poder Executivo, uma das metas de sua gestão será também implementar uma Policlínica na cidade.

“Eu quero colocar lá o centro cirúrgico para funcionar, isso é um desafio muito grande, mas assumi perante a população. Eu quero ampliar o Hospital Municipal de Barro, se for possível, até uma maternidade, por que não? Isso não é sonhar! Não basta sonhar, tem que correr atrás. Eu quero, naquelas proximidades do Hospital Municipal, abrir a Policlínica Municipal do Barro, nas mais diversas especialidades para que as pessoas do Barro não precisem se deslocar do Barro para Brejo Santo”, destacou.

O recém eleito também apontou problemas na infraestrutura do município que, segundo ele, “não é diferente da saúde precária” que a cidade vem apresentando. "Temos muito trabalho pela frente, esses próximos três anos serão de intensa dedicação para resolver e sanar a maioria dos problemas que encontramos aqui na cidade do Barro”, afirmou.

“Vocês sabem muito que o Barro é o portal de entrada do Cariri, quem trafega pela BR 166, já vê ali a cara das administrações passadas que é o prédio da nossa querida rodoviária abandonado, e servindo de moradia para moradores de rua, para o consumo de drogas, é uma escuridão total. Não é diferente também de escolas que nós encontramos na Zona Rural, postos de saúde funcionando em casas alugadas porque a estrutura não permite um atendimento de qualidade. [...] Nós temos um déficit de pavimentação aqui na nossa cidade incalculável. São mais de 80 ruas que necessitam de pavimentação”, disse o prefeito, elencando as dificuldades do município caririense.

Eleição Suplementar

Barro, assim como Viçosa do Ceará, precisou passar por eleição suplementar, conduzida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), após o prefeito reeleito em 2020, José Marquinélio Tavares (PSD), e seu vice, José Vanderval Feitosa (PSD), terem os mandatos cassados pelo tribunal por abuso de poder econômico e fraude em contratações de servidores temporários para enfrentar a Covid-19.

No primeiro pleito, no qual Dr. George também concorreu, ele acabou perdendo por 53 votos. Já na eleição realizada no domingo passado, o emedebista conquistou a vitória por mais de 1.500 votos de diferença. Quando questionado sobre o que teria feito de diferente em suas estratégias para conseguir o novo resultado, o prefeito argumenta que na ocasião da primeira eleição, não obteve êxito, justamente por conta das fraudes eleitorais.

“Tanto é que houve uma eleição suplementar no último domingo, devido às fraudes praticadas pelo ex-gestor que foi comprovada pelo jurídico e pela justiça. Não é George Feitosa que está dizendo isso, é a justiça que está dizendo isso. Caçou o mandato do ex-prefeito por fraude em contratações que influenciaram diretamente no resultado das eleições. Então, Barro teve essa nova oportunidade, a gente seguiu no mesmo caminho, na mesma linhagem. A população do Barro viu, acordou e acreditou e nos deu essa oportunidade de gerir o meu município que tanto amo, pelos próximos três anos e assim o farei”, disse na entrevista.

Sobre as alianças com partidos para cumprir com as demandas do município, o médico reforçou que tem uma boa relação com siglas antagônicas a seu partido, em cenário estadual, como PT e PDT. Contudo, Dr. George reforçou laços com o senador Eunício Oliveira, e destacou a importância das eleições de 2020 para dar mais visibilidade a Barro.

“Essas eleições de 2021 foram muito importantes para a nossa cidade porque os olhos do estado se voltaram para duas cidades nesse momento, o estado inteiro, toda Assembleia, toda a classe política do estado voltaram os olhos para o Barro e para Viçosa do Ceará. Então isso projetou bastante, graças a Deus, e a gente vai procurar cumprir toda agenda, procurar os recursos e pedir apoio sim. Independente de apoio político, mas vamos pedir os recursos que o Barro precisa para sair desse marasmo”, disse.

Relação com a Câmara Municipal

Assim como todo prefeito eleito, George Feitosa destacou a importância do apoio da Câmara de Vereadores para seu projeto de gestão. O médico afirmou que mantém “uma boa relação” mesmo com parlamentares de oposição, dentro do cenário político, e que o momento, agora é de parceria para “um Barro melhor”.

“A gente sempre teve uma boa relação e dentro do cenário político a gente também mantém isso, uma relação respeitosa, somos adversários políticos, não somos inimigos. Não temos arestas. [...] Temos que deixar as questões partidárias, políticas fora nesse momento. É hora de desarmar palanque, darmos as mãos e lutarmos todos juntos por um Barro melhor, porque todos nós temos nossa parcela de responsabilidade no futuro”, argumentou o prefeito.

Quando questionado sobre qual será a marca da sua gestão e como gostaria de ser visto após concluir o mandato, Dr. George voltou a salientar sua preocupação em melhorar a saúde do município. De acordo com o político, a imagem que ele quer passar para a população que o elegeu é de um gestor acessível.

“Eu quero que as pessoas lembrem de mim como um médico que passou pela gestão e olhou, principalmente, pela saúde daqueles que mais precisam. Daqueles que mais necessitam. Um gestor que amenizou a dor, que diminui distâncias, então porque esse foi o nosso carro chefe, essa é bandeira, essa é a necessidade que as pessoas têm. Um gestor humano, um gestor que recebe as pessoas, que não se esconde, que é do povo, que tá no meio do povo, que conversa, que vai nas calçadas e conversa com todo mundo. Eu quero ser um gestor acessível, é essa a imagem que eu quero que as pessoas guardem de mim”, encerrou.

